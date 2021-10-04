【香港政情】傳港大將移走「國殤之柱」，蔡耀昌：暫未接獲通知

《經濟通通訊社４日專訊》對於近日有指香港大學將移走放於港大校園內象徵悼念「六四事

件」的雕塑「國殤之柱」，支聯會前秘書蔡耀昌表示，暫時未接獲港大通知，希望對方如果決定

移除「國殤之柱」，會事先通知支聯會。

人大常委譚耀宗不評論「國殤之柱」有否違反《港區國安法》，但稱一切對國家安全不利的

事物，應該要搬走，或「不應再搞」，相信警方會有專業判斷是否執法。（ｃｌ）（ｚｚ）

