【香港政情】譚耀宗預料２３條立法可在明年上半年完成

《經濟通通訊社４日專訊》特首林鄭月娥早前表示，餘下一年任期會爭取做《基本法》２３

條的籌備工作，但估計無能力在任期內完成整個立法工作，但全國人大常委譚耀宗昨（３日）指

，《基本法》２３條的本地立法工作，有望於明年上半年完成。

全國港澳研究會副會長劉兆佳接受本地傳媒查詢時提到，《基本法》２３條立法具逼切性，

港府有憲制責任完成，但一直遲遲未有落實，現時已有《港區國安法》作基礎和參考，相信明年

上半年未必不可以完成立法。他認為，中央不會容許港府以時間不足作為拖延藉口。



＊田北辰：不應拖至下屆政府處理＊



民建聯主席李慧琼表示，就《基本法》２３條立法是特區憲政責任，相信特區政府在適當時

候會向公眾解說立法內容。

實政圓桌立法會議員田北辰預計，明年上半年可完成立法工作，形容現時天時、地利、人和

俱備，要視乎林鄭是否有決心完成。他認為，林鄭「欠債」無理由拖至下屆政府處理。

另外，全國人大常委會會議本月下旬召開，譚耀宗被問到會否討論《反外國制裁法》納入港

澳《基本法》附件三，他表示未收到議程，不清楚有何討論事項。（ｃｌ）（ｚｚ）

