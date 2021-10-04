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04/10/2021 12:10

【新冠肺炎】何栢良：使用「通關碼」及收緊確診者出院標準均可行

　　《經濟通通訊社４日專訊》香港大學感染及傳染病中心總監何栢良在電台節目上表示，初步
認為利用「通關碼」，作為本港與內地恢復通關的技術要求之一，是可行的做法，如果內地提出
的通關條件，包括收緊確診者出院標準，以及加密醫護人員、檢疫酒店和機場職員檢測等，也都
可行，認為只要令內地放心，都應該盡量滿足要求。
　　他表示，現時本港大部份新冠肺炎患者可於１０日內出院，若跟從內地標準，患者或需要至
少３周才能回家，而本港至今未有出現確診者出院後出現傳播鏈，但若內地開出通關要求清單，
本港無選擇需要跟從。
　　他認為「通關碼」應包含過境人士的個人資料、檢測陰性結果、疫苗接種紀錄，以及過去
２１日在本港境內的行蹤等，同時可考慮加入「安心出行」應用程式內，並讓市民自行選擇是否
安裝及啟用功能。
　　
＊現階段不宜增加來港外傭名額＊

　　對於勞工及福利局長羅致光表示，有４﹒３％抵港菲律賓外傭染疫，何栢良認為，比例相當
高，指以往只有０﹒５％至１％入境人士確診，故當局維持每日讓５０名外傭入境的做法恰當，
　　另外，他表示，美國有藥廠研究出新冠口服藥，但暫時只見藥廠的官方聲明，亦未經同行審
批，距離屬靈丹妙藥仍有大距離，相比已有大量數據顯示，接種疫苗能有效減低超過九成重症及
死亡風險，形容打疫苗比新藥「贏九條街」。（ｃｌ）

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