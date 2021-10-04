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即市新聞

04/10/2021 10:20

【恒大困局】恒大擔保美元債券周日到期，或引發交叉違約風險

　　《經濟通通訊社４日專訊》中國恒大集團（０３３３３）未按期向銀行、供應商和境內理財
產品投資者支付款項，而且沒有任何跡象表明公司最近償付了兩期美元債利息。在這個已經讓人
坐立難安的信貸市場上，不透明的債務或還會引發更為廣泛的風險。
　　《彭博資訊》報道，由Ｊｕｍｂｏ　Ｆｏｒｔｕｎｅ　Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅｓ發行的
２﹒６億美元債券將於１０月３日到期，債券的擔保方包括中國恒大集團，發行人是中國恒大境
內核心子公司恒大地產集團的一家合營企業。由於到期日恰逢周日，因此實際償付日順延至周一

　　報道引述知情人士稱，除非「未能支付」的情況是由行政性、技術性原因引發且公司在到期
日後的五個工作日內進行了償付，否則到期未支付債券兌付資金將構成違約。這期債券的擔保細
節此前並不為多數人所知，因債券的募集文件不能從公開渠道取得，並且未在交易所掛牌上市。
　　報道指，如果Ｊｕｍｂｏ　Ｆｏｒｔｕｎｅ債券償付失敗，可能會引發恒大其他債券的交叉
違約風險。他說，只要達到一個投資者數額門檻，Ｊｕｍｂｏ　Ｆｏｒｔｕｎｅ債券持有人理論
上就可以要求受托管理人宣告正式違約，而這可能會觸發其他美元債的持有人採取同樣行動。
　　Ｗｈｉｔｅ　＆　Ｃａｓｅ發言人表示，律師事務所正在就Ｊｕｍｂｏ　Ｆｏｒｔｕｎｅ的
事宜為不同投資者提供諮詢。恒大未回覆就債券利息支付或債務擔保尋求置評的請求。
　　據《彭博》看到的發行文件，一些恒大的美元債券有加速償付條款，即欠款達到２０００萬
美元可構成違約事件。在債券被正式宣布違約之前，債權人通常無法採取法律行動。（ｓｌ）

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