【施政前瞻】新地建議政府釋放綠化地帶潛力，檢討祖堂地出售機制

《經濟通通訊社４日專訊》新鴻基地產（０００１６）就土地房屋供應提出６項建議，包括

發展商盡早參與新發展區的發展；考慮推出土地債券，提供更大的誘因鼓勵業權人交出土地；檢

討祖堂地出售機制及善用鄉村地；善用綠化地帶的潛力；檢討濕地潛力及加快基礎建設。

新地認為，政府應善用綠化地帶的潛力，即使只釋放１０％綠化地帶，已有約１６００公頃

土地。以每一公頃可建大約７５０個單位推算，１６００公頃綠化地帶可建１２０萬個公營房屋

單位，可令目前的公屋單位數目倍增。新地又建議，政府應加快落實興建道路、鐵路、排污及供

水等系統，並善用「基本工程儲備基金」。

新地指，政府應檢討濕地的潛力，其中，「后海灣地區魚塘生態價值研究」報告至今已超過

２０年，不少在「濕地保育區」或「濕地緩衝區」的生態價值成疑，濕地緩衝區內的魚塘許多

已被填平，部分地區的環境更因露天貯物用途日趨惡化。新地期望政府早日理順濕地規劃指引，

達到「有保育，有發展」的雙贏局面。

新地又建議，政府檢討祖堂地出售機制及善用鄉村地，完善祖堂地的買賣及司理選舉制度，

又可參考內地舊城改造的經驗，確保尊重私人產權的前提下，統籌新界鄉村改造事宜。通過借鑒

舊改項目「政府主導，市場運作」的模式，引入私人市場力量。

新地又指，政府應容許發展商盡早參與新發展區的發展，以及容許發展商在分區計劃大綱圖

刊憲前便啟動換地程序，令各持份者可以更快及更容易地集合零散的土地。

另外，新地建議政府考慮推出土地債券，政府在收地時以土地債券取代現金賠償，債權人日

後可以土地債券加現金購買政府的熟地，相信此舉令收地賠償更貼近市場情況。（ｓｌ）

