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04/10/2021 14:16

【香港政情】被指利用離岸公司秘密售股，梁振英斥誤導交律師處理

　　《經濟通通訊社４日專訊》「國際調查記者同盟」（ＩＣＩＪ）發表報告指，前行政長官梁
振英在任內透過２間離岸公司，持有戴德梁行在日本業務公司的三成股權，其後於２０１５年以
約２３０萬港元出售，但一直未有申報。梁振英在個人社交網頁回應稱，有關報道有誤導成分，
已交予律師處理。

＊梁振英：子公司股權變動不必申報＊

　　梁振英表示，報告炒作他作為行政長官時的申報情況，強調當年有申報直接持有的公司股權
，並將所有股權交由信託管理，又稱就任之前，已啟動辭任董事程序，但各地法律及合約手續不
同，未必能即時生效。
　　有份參與ＩＣＩＪ「潘朵拉文件」（Ｐａｎｄｏｒａ　Ｐａｐｅｒｓ）調查工作的《立場新
聞》報道，文件揭發梁振英在任內，透過兩間離岸公司，迂迴持有一間戴德梁行日本業務公司的
三成股權，其後於２０１５年以約２３０萬港元出售，但一直未有申報。當時梁振英在任特首，
而廉政公署正調查他與澳洲上市公司ＵＧＬ簽訂協議，收取４００萬英鎊一事。

＊董建華卸任特首後成立７間離岸公司＊

　　另外，報告又提到全國政協副主席董建華，在２００５年卸任特首後，先後設立７間離岸公
司，其中１間作開設匯豐銀行戶口，處理約值１００萬美元的流動資產。董建華暫時未回應報道
。（ｃｌ）（ｚｚ）

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