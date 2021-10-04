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04/10/2021 15:57

【新冠肺炎】確診者曾入住僅金沙免圍封，當局：先處理最緊急狀況

　　《經濟通通訊社４日專訊》澳門今日確診的第７２名新冠肺炎患者，曾入住三間當地酒店，
但是當局目前新增紅碼區範圍僅包括英皇娛樂酒店和維多利亞酒店，卻未將第三間金沙酒店列入
。傳染病防制暨疾病監測部協調員梁亦好解釋，當局針對疫情按照輕重緩急方式處理，經過風險
分析，患者９月３０號核酸檢測呈陰性，當局首先優先處理未知其核酸檢測呈陰性還是陽性時而
入住的酒店，再根據其行程軌跡再考慮是否封閉或封閉更多區域，強調先處理最緊急狀況。

＊英皇酒店被圍封＊

　　最新確診者曾租住澳門英皇酒店、金沙酒店及維多利亞酒店。據《力報》記者下午２時到達
金沙酒店觀察，發現現場秩序良好，沒有被封控管理，客人進出酒店正常。至於英皇酒店於１時
３０分左右，酒店四面已被全面圍封，警員要求住客登記後才可進入酒店，而進入酒店後就不可
再踏出酒店。

＊患者曾往海立方，不排除增加封閉區＊

　　另外，有傳媒指澳門第７１宗及第７２宗新冠肺炎確診患者均曾到過海立方，被問到海立方
是否此波疫情源頭時，澳門衛生局局長羅奕龍表示，當局正在追查第７２例患者的流行病學調查
，不排除任何可能性，但因為現正在調查階段，故此如有最新消息會即時對外公布。至於患者表
示曾往海立方，梁亦好表示，要了解時間、逗留長短以及經過風險研判，不排除增加一個封閉區
。（ｃｌ）

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