《神州民企》雅居樂（３３８３）擱置建議分拆雅居樂雅城主板上市

《經濟通通訊社４日專訊》雅居樂集團（０３３８３）公布，有關建議分拆雅居樂雅城股份

在聯交所主板獨立上市，鑑於資本市場的波動並經審慎考慮各情況後，已於９月３０日決定不進

行建議的雅城分拆及上市。

該集團指，有關決定不會對財務狀況或業務營運造成任何重大不利影響，仍對雅城的發展充

滿信心。如決定重啟建議的雅城分拆及上市，將根另行刊發公告。（ｗｈ）

