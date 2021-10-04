《日入而息》傳合生創展購恒大物業，傳平保售新方正集團壽險業務

《今天重點》﹡中國恒大短暫停牌，待刊發內幕消息主要交易公告；內媒表示合生創展收購

恒大物業股權，估值為４００億港元；合生創展（００７５４）停牌，傳購

恒大物業（０６６６６）

﹡傳中國平安（０２３１８）考慮出售新方正集團人壽保險業務

﹡新地（０００１６）建議政府釋放綠化地帶潛力，檢討祖堂地出售機制

﹡澳門再現確診個案，今晚９時起啟動第３次全民檢測；澳門新增一宗確診，

涉內地外僱裝修工人；澳門檢測發現可疑陽性樣本，珠澳通關安排暫緩執行

；確診者曾入住僅金沙免圍封，當局表示先處理最緊急狀況



《即日市況》﹡恒指低收５３９點報２４０３６，科指跌１２７點報５９７３



《美元匯價》﹡鎊匯低位大幅反彈，１．３６為技術阻力；歐元最新報１﹒１６２０╱２３

２３，日圓最新報１１１﹒２６╱２８



《公司資訊》﹡周杰倫概念股巨星傳奇向港交所申請上市

﹡中海油（００８８３）料Ａ股上市後派息比率最低３０％

﹡保誠（０２３７８）目前專注亞洲及非洲增長機遇，股份發售可擴闊亞洲股

東基礎

﹡帝國科技集團（００７７６）附屬電子競技隊嬴得和平精英比賽總冠軍

﹡開拓藥業（０９９３９）新冠肺炎ＩＩＩ期臨床試驗在美國完成首例患者給

藥

﹡傳中國平安（０２３１８）考慮出售新方正集團人壽保險業務

﹡當代置業（０１１０７）９月合約銷售額按年跌２１﹒８％

﹡中國水務（００８５５）附屬與貴州樂水訂立貴州省直飲水項目合作協議

﹡虎都（０２３９９）擬與潛在夥伴成立液流儲能電池聯營公司

﹡勒泰集團（００１１２）附屬勒泰商業被頒令清盤

﹡盈大地產（００４３２）鄧燕敏辭任首席財務官，鄭偉倫接任

﹡景瑞控股（０１８６２）９月合約簽約銷售按年跌２６﹒７％

﹡中石化（香港）表示油價上漲對公司影響小，冀保持提供較多優惠折扣



《神州民企》﹡碧桂園（０２００７）９月合同銷售按年跌２９﹒４％

﹡綠葉製藥（０２１８６）附屬研發治療癌症藥物獲國家藥監局批准進行臨床

試驗

﹡據報長城汽車（０２３３３）欲接管日產汽車巴塞隆拿工廠

﹡翰森製藥（０３６９２）創新藥「培化西海馬肽注射液」上市申請獲受理



《中國要聞》﹡廣東研究深圳經港珠澳大橋至珠海、澳門通道

﹡深圳９月二手樓成交量不足２０００套，同比暴跌八成

﹡中國船舶集團首斬獲卡塔爾石油４艘ＬＮＧ運輸船訂單

﹡中國提高稀土開採配額２０％以緩解供應緊張

﹡受芯片短缺影響，特斯拉移動充電連接器漲價４００元

﹡密室逃脫類場所火災風險大，消防局印發指南指引

﹡人行發徵信業務管理辦法，嚴防資本在該領域無序擴張

﹡中石油原副總裁凌霄主動投案，正接受審查

﹡公安部表示堅決徹底肅清孫力軍流毒影響；公安部原副部長孫力軍嚴重違紀

違法被開除黨籍公職

﹡政法隊伍教育整頓啟動，傅政華成首名受查中央委員

﹡北京表示國慶前三天１０５萬遊客逛公園，同比增近６％

﹡北京馬拉松月底舉行，參賽規模３萬人，防疫要求嚴格

﹡軍機國慶闖台數量破紀錄，美籲大陸停止挑釁

﹡東方證券基金投顧業務過檢，成第二批首家展業券商

﹡華夏幸福８日復牌，初步擬定２２００億債務重組計劃

﹡攜程遭舉報涉壟斷：已解釋誤解；對方回應稱擁大量證據

﹡互聯網巨頭再「拆牆」，支付寶與銀聯雲閃付實現線上線下互聯互通



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒９８％，報１６４０８﹒３５點



《其他消息》﹡香港職業治療師工會解散，月中刪除社交平台及停運

﹡被指利用離岸公司秘密售股，梁振英斥誤導交律師處理

﹡港府下午舉行第三場區議員宣誓，涉３６名民主派

﹡傳港大將移走「國殤之柱」，蔡耀昌稱暫未接獲通知

﹡譚耀宗預料２３條立法可在明年上半年完成

﹡兩期消費券涉３０宗商戶投訴，暫有１宗商戶違規個案

﹡陳茂波冀消費券帶來樂觀氣氛，成經濟復甦動力

﹡李家超稱學校推行國安教育是應有之責

﹡職工盟宣布解散，保安局表示刑責不會因解散而被抹走

﹡陳智思稱有必要重組政府架構提高政策成效

﹡新地建議政府釋放綠化地帶潛力，檢討祖堂地出售機制

﹡陳茂波稱正籌備在本財政年度發行綠色零售債券

﹡金管局已展開對在港發行數碼港元可行性研究，冀明年中提初步想法

﹡華坊表示劏細地盤強拍影響業主權益，倡訂重建保障

﹡投委會調查指三成股票投資者依賴社交媒體資訊作投資決定

﹡中原表示十大屋苑周末成交４宗跌五成，屬今年次低

﹡星凱．堤岸料２４小時內開價，最快下周開售

﹡私人財富管理公會冀與當局討論如何擴展理財通試點範圍

﹡私人財富管理報告料內地管理資產總值佔比５年內增至５１％

﹡ＮｏｗＴＶ播放今明年度世界一級方程式錦標賽賽事

﹡經絡表示９月現樓按揭宗數近兩年高，樓花按揭升４７％

﹡ＺＡ Ｂａｎｋ一口價稅貸，實際年息保證１﹒５８％



《大國博弈》﹡ＩＭＦ總裁據報本周被約見，疑涉為中國改數據醜聞

﹡日本央行表示晶片短缺和中國經濟放緩致經濟風險上升

﹡芯片生產關鍵原材料單晶納米銅，中國實現國產化量產



《恒大困局》﹡恒大（０３３３３）及恒大物業（０６６６６）開市前宣布停牌

﹡中國恒大短暫停牌，待刊發內幕消息主要交易公告

﹡內媒表示合生創展收購恒大物業股權，估值為４００億港元

﹡合生創展（００７５４）停牌，傳購恒大物業（０６６６６）

﹡恒大物業（０６６６６）待刊內幕消息及可能全面要約公司股份公告

﹡恒大擔保美元債券周日到期，或引發交叉違約風險

﹡陳茂波稱港銀對恒大風險敞口僅１４０億元

﹡傳恒大汽車（００７０８）瑞典子公司正尋求新股東



《重拳監管》﹡國家新聞出版署防未成年人沉迷網遊舉報平台節前上線

﹡愛奇藝宣布今日起正式取消劇集超前點播

﹡騰訊、優酷等三大視頻平台取消劇集超前點播服務



《解決電荒》﹡北京推行節約用電，倡導行樓梯暫停燈光秀

﹡外媒表示中央要求不惜代價保證能源供應，煤企滿荷產煤

﹡浙能集團首次進口１３﹒６萬噸哈薩克電煤送抵舟山

﹡國際天然氣價格飆，中國買家高價搶購以滿足冬季需求

﹡新疆前三季度外送電量創新高，緩解部分省份供電緊張

﹡廣東國資委要求廣東能源集團保證供電

﹡瑞銀料雙限拖低內地本季ＧＤＰ至少０﹒３個百分點



《新冠肺炎》﹡本港新增４宗輸入確診，患者均已接種疫苗

﹡新疆昨現２宗無症狀感染，衛健委已派工作組赴當地

﹡澳門再現確診個案，今晚９時起啟動第３次全民檢測；澳門新增一宗確診，

涉內地外僱裝修工人；澳門檢測發現可疑陽性樣本，珠澳通關安排暫緩執行

；確診者曾入住僅金沙免圍封，當局表示先處理最緊急狀況

﹡澳門衞生局長表示動態研判是否需要關閉娛樂場所

﹡何栢良稱使用「通關碼」及收緊確診者出院標準均可行

﹡薛永恒稱是時候準備通關，全面檢視「香港健康碼」

﹡鍾南山稱內地到今年底疫苗接種率逾八成可完全開放

﹡醫管局有意引入口服藥，醫院藥劑師學會稱有望成曙光

﹡中石化香港疫苗抽獎揭盅，頭獎享２年入油１１萬元

﹡香港戲院商會促放寬戲院營業限制，容許觀眾場內飲食

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