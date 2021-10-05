【油價飆升】中石油半日獲八千萬掃貨三桶油之冠，黃師傅另有心水

《經濟通通訊社記者羅鈞鴻５日報道》石油輸出國組織（ＯＰＥＣ）及盟國（ＯＰＥＣ＋）

維持增產計劃不變，由１１月起每日增產４０萬桶，刺激隔晚國際油價急升近３％，布蘭特期油

漲至每桶８１美元以上，一周內兩度創近三年高位。「三桶油」跑嬴大市，中石油

（００８５７）半日漲逾５％，為表現最佳藍籌。不過，三桶油以外，其實另有選擇！



＊論升幅、資金流向、主動買沽比率，中石油皆跑贏！＊



ＯＰＥＣ＋公布增產計劃後，國際油價急升，紐約期油升２﹒３％，報每桶７７﹒６２美元

，創近七年新高；布蘭特期油升２﹒５％，報每桶８１﹒２６美元，再創近三年高位。美銀美林

早前預計，隨着冬季旺季來臨，預計布油明年９月將觸及每桶１００美元，紐約期油目標則為每

桶９５美元。

受惠油價上升，石油股顯著造好，根據《經濟通ＨＶ２報價系統》，石油及天然氣行業的平

均變動率達３﹒０７％，為３３個行業類別中升幅最大。當中，中石油跑出，急漲５﹒１５％，

報３﹒８８元；中石化（００３８６）和中海油（００８８３）均升逾２％，報３﹒９４及８﹒

９４元。

從資金流向分析，在三桶油中，中石油獲最多資金追捧。中石油半日資金淨主動買入規模達

７９７１萬元，中海油和中石化分別錄４９４８萬元和３２０萬元淨主動買入。除此之外，中石

油的主動買沽比率亦是三桶油中最為理想，達６１：３９，大戶（單宗成交金額大於１００萬元

）主動買沽比率更高達６３：３７，反映大戶積極掃貨。



＊中海油受惠程度較大，料短期有望突破９元＊



輝立證券董事黃瑋傑今早在《經濟通通訊社》財經直播節目《開市Ｇｏｏｄ Ｍｏｒｎｉｎ

ｇ》上表示，在三桶油之中，中海油對油價走勢相對敏感，料在這輪油價升浪中，其受惠程度最

大。

中海油自今年２月底高見１０﹒０５元後，曾於６月底觸及９元，惟之後隨即掉頭回落。巧

合地，上周二（９月２８日）即布油創近三年高位當日，中海油錄得的最高價同樣為９元。究竟

今次突破９元阻力位機會大嗎？黃師傅給予大家定心丸！他指出，中海油股價現於高位整固，形

態上屬於「旗形」；相信隨着油價上升，股價有望上試９﹒５－９﹒６元，未持有者可於８﹒６

元買入，止蝕位定於８元。



＊黃師傅：油服股受惠行業復甦，首選中海油服＊



除了油股外，黃師傅亦看好油服股，主要因為同樣受惠油價上升，油公司更願意加大資本開

支於勘探及鑽井業務，油服企業收入有望增加。當中，他首選中海油田服務

（０２８８３）。

黃師傅指出，中海油服在８月２０日錄得５﹒４７元低位後，走勢持續一浪高於一浪。自９

月下旬起，走勢與中海油相似，現正處於整固階段。若短期成功突破前高位７﹒８１元後，料可

上試８﹒６至８﹒７元。截至半日，中海油服已升破該阻力位，日中高見８﹒０８元。

黃師傅建議低位持貨的投資者，可將為止賺位放於１０天線或２０天線上，以確保止賺位隨

股價上升而推高；加上，止賺位離現價相距甚遠，亦可避免容易被震走。

