《盤後部署》內房、科技股、工業股料續承壓，港股下試二萬三

《經濟通通訊社５日專訊》美國十年期國債收益率再破１﹒５厘，隔晚美股三大指數走低，

納指更收挫逾２％。恒指開報２３７７１跌２８３點，科技股領挫，繼恒大（０３３３３）和富

力（０２７７７）後再有內房出現債務違約，內房股於午後跌幅擴大；香港特首林鄭月娥明日發

表《施政報告》，今日暗示會著力解決房屋及土地問題，本地地產股先跌後回穩；三桶油受惠油

價走高造好，港股曾倒升１４３點見２４１８０點，收市升幅收窄至６７點或０﹒２８％，報２

４１０４點，主板成交９９７﹒７８億元。國指報８５１５點，跌５點或０﹒０７％。科指報５

９５５，跌１８點或０﹒３１％。



＊除非出現重磅級利好消息，內房股短期內難以翻身＊



內房債務問題持續發酵，正停牌的彩生活（０１７７７）擬以物管業務抵債，事件爆發後連

累多家內地地產商的美元債價格下跌，反映市埸預期接下來有機會接連出現類似的情況。而且私

營房企不願投地，將壓縮未來增長空間。除非出現一些特別大的利好消息，例如恒大事件全面解

決、中央在政策面上支持內房，否則內房股短期內難以翻身。

恒指下行趨勢不變，科技股受估值問題影響、限電打擊工業股盈利、內房如上述所言正尋底

，恒指或下試二萬三關，同時為牛證重貨區。（ｎｓ）

