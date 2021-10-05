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05/10/2021 09:26

《異動股》碧桂園服務低開２％，彩生活服務未能償還７億人幣貸款

　　《經濟通通訊社５日專訊》碧桂園服務（０６０９８）表示，公司獲悉彩生活服務（０１７
７８）未能償還碧桂園物業香港於９月３０日向彩生活服務提供的７億元人民幣貸款。倘若彩生
活服務與花樣年有較大機會發生債務違約，則碧桂園物業香港有權要求彩生活服務無條件將根據
股權轉讓協議質押予碧桂園物業香港的目標股份轉讓給碧桂園物業香港（或其指定的公司）。
　　碧桂園服務開跌１﹒７１％，報６０﹒５元，成交約７萬股，涉資４０５萬元。
　　花樣年控股未按期兌付２０２１年票據剩餘未償還本金額為２﹒０６億美元。
　　現時，恒生指數報２３７７１，跌２６４點或跌１﹒１０％，主板成交２５﹒８９億元。國
企指數報８４０５，跌１１５點或跌１﹒３６％。恒生科技指數報５８５２，跌１２０點或跌２
﹒０２％。
　　即月期指新報２３６６８，跌３０６點，低水１０４點。即月國指期貨報８３８７，跌１２
３點，低水１９點。即月科指期貨新報５８３７，跌１１０點，低水８點。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　碧桂園服務（０６０９８）　　　６０﹒５０元　　　跌１﹒７１％
　　世茂服務　（００８７３）　　　１６﹒７８元　　　無升跌
　　華潤萬象　（０１２０９）　　　４３﹒００元　　　跌１﹒８３％
　　融創服務　（０１５１６）　　　１６﹒２４元　　　跌２﹒２９％

　　旭輝永升　（０１９９５）　　　１５﹒７０元　　　無升跌
　　中海物業　（０２６６９）　　　　６﹒６２元　　　無升跌
　　保利物業　（０６０４９）　　　４６﹒４０元　　　無升跌
　　金科服務　（０９６６６）　　　４５﹒３５元　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｎｓ）

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