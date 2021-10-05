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即市新聞

05/10/2021 09:24

《異動股》科技股走弱，阿里開跌４％創新低，騰訊及美團齊跌３％

　　《經濟通通訊社５日專訊》阿里（０９９８８）現價跌３﹒６５％，報１３２元創在港上市
新低，以現價計，該股暫連跌４日，累計跌幅１２﹒５２％。該股成交約３４３萬股，涉資４﹒
５４億元。
　　美國十年期國債收益率再破１﹒５厘，科技股普遍受壓。騰訊（００７００）跌２﹒３６％
，報４４６﹒２元，以現價計，該股暫連跌４日，累計跌幅５﹒０２％。美團（０３６９０）跌
２﹒３６％，報２３１﹒２元，以現價計，該股暫連跌４日，累計跌幅８﹒１８％。
　　現時，恒生指數報２３７７１，跌２６４點或跌１﹒１０％，主板成交２５﹒８９億元。國
企指數報８４０５，跌１１５點或跌１﹒３６％。恒生科技指數報５８５２，跌１２０點或跌２
﹒０２％。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　阿里　　（０９９８８）　　１３２﹒００元　　　跌３﹒６５％
　　騰訊　　（００７００）　　４４６﹒２０元　　　跌２﹒３６％
　　快手　　（０１０２４）　　　８０﹒００元　　　跌１﹒３６％
　　小米　　（０１８１０）　　　２０﹒１５元　　　跌１﹒９５％
　　美團　　（０３６９０）　　２３１﹒２０元　　　跌２﹒３６％
　　京東集團（０９６１８）　　２６９﹒００元　　　跌２﹒０４％
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）　　４８１﹒００元　　　跌３﹒７６％
　　百度　　（０９８８８）　　１４１﹒３０元　　　跌３﹒１５％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｋｓ）

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