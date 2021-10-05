《異動股》科技股走弱，阿里開跌４％創新低，騰訊及美團齊跌３％

《經濟通通訊社５日專訊》阿里（０９９８８）現價跌３﹒６５％，報１３２元創在港上市

新低，以現價計，該股暫連跌４日，累計跌幅１２﹒５２％。該股成交約３４３萬股，涉資４﹒

５４億元。

美國十年期國債收益率再破１﹒５厘，科技股普遍受壓。騰訊（００７００）跌２﹒３６％

，報４４６﹒２元，以現價計，該股暫連跌４日，累計跌幅５﹒０２％。美團（０３６９０）跌

２﹒３６％，報２３１﹒２元，以現價計，該股暫連跌４日，累計跌幅８﹒１８％。

現時，恒生指數報２３７７１，跌２６４點或跌１﹒１０％，主板成交２５﹒８９億元。國

企指數報８４０５，跌１１５點或跌１﹒３６％。恒生科技指數報５８５２，跌１２０點或跌２

﹒０２％。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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阿里 （０９９８８） １３２﹒００元 跌３﹒６５％

騰訊 （００７００） ４４６﹒２０元 跌２﹒３６％

快手 （０１０２４） ８０﹒００元 跌１﹒３６％

小米 （０１８１０） ２０﹒１５元 跌１﹒９５％

美團 （０３６９０） ２３１﹒２０元 跌２﹒３６％

京東集團（０９６１８） ２６９﹒００元 跌２﹒０４％

嗶哩嗶哩（０９６２６） ４８１﹒００元 跌３﹒７６％

百度 （０９８８８） １４１﹒３０元 跌３﹒１５％

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（ｋｓ）

