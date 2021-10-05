【外圍經濟】澳洲央行維持０﹒１厘低利率，每周購債４０億澳元

《經濟通通訊社５日專訊》澳洲央行周二決定，其基準現金利率（ｃａｓｈ ｒａｔｅ）仍維持

在０﹒１厘，是連續第１０次維持低利率。央行同時維持每周購債４０億澳元至明年２月的政策

。有關決定符合市場預期。

面對歐、美各國陸續加息的壓力，澳洲央行已重申直到２０２４年，仍會推行超寬鬆貨幣政

策。不過基於新冠疫情緩和，央行自９起，將每周購債規模由５０億澳元，縮減為現時的４０億

澳元。（ｊｆ）

