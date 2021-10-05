【外圍經濟】澳洲央行維持０﹒１厘低利率，每周購債４０億澳元

《經濟通通訊社５日專訊》澳洲央行周二決定，其基準現金利率（ｃａｓｈ ｒａｔｅ）仍維持
在０﹒１厘，是連續第１０次維持低利率。央行同時維持每周購債４０億澳元至明年２月的政策
。有關決定符合市場預期。
面對歐、美各國陸續加息的壓力，澳洲央行已重申直到２０２４年，仍會推行超寬鬆貨幣政
策。不過基於新冠疫情緩和，央行自９起，將每周購債規模由５０億澳元，縮減為現時的４０億
澳元。（ｊｆ）
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