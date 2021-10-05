【外圍經濟】ＦＡＣＥＢＯＯＫ死機原因查明，朱克伯格向苦主致歉

《經濟通通訊社５日專訊》社交網站Ｆａｃｅｂｏｏｋ與旗下Ｉｎｓｔａｇｒａｍ及Ｗｈａ
ｔｓＡｐｐ，周一深夜齊齊死機７小時。ＦＢ工程小組公布故障原因，指協調數據中心的網絡路
由器，因為配置改變導致通訊中斷。事件令ＦＢ股價收市挫４﹒８％。行政總裁朱克伯克身家蒸
發６０億美元，全球富豪榜排名跌到第５。他於周二發文向受影響客戶致歉，並強調所有服務已
恢復正常。（ｊｆ）
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