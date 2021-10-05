【外圍經濟】Ｆａｃｅｂｏｏｋ死機７小時，股價一度急跌近６％

《經濟通通訊社５日專訊》社交網站Ｆａｃｅｂｏｏｋ及旗下Ｉｎｓｔａｇｒａｍ及Ｗｈａ

ｔＡｐｐ，香港時間周一深夜發生故障，全球多地用戶無法登入或通訊，７小時後陸續恢復正常

。

Ｆａｃｅｂｏｏｋ暫未對外公布故障原因，並向受影響客戶致歉。受事件影響，Ｆａｃｅｂ

ｏｏｋ股價一度急跌５﹒９％，收市仍挫４﹒９％。外媒指，是次故障或是域名系統（ＤＮＳ）

出錯。亦有網絡安全專家認為三大平台一同出事，顯示內部運作或出錯。（ｊｆ）

