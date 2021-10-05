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05/10/2021 16:46

【重拳監管】學大培訓節假日上課，５址被北京教委移出「白名單」

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明５日北京專電》北京市教委通報，經檢查，北京市西城區學
大培訓學校存在節假日組織開展學科類培訓的問題。西城區教委對此事高度重視，第一時間約談
機構負責人，明確將學大培訓學校西城區５址培訓機構全部移出「白名單」，責令學大培訓學校
月壇校區即日起停業整改，並在區域內進行通報批評。

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