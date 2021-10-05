【重拳監管】學大培訓節假日上課，５址被北京教委移出「白名單」

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明５日北京專電》北京市教委通報，經檢查，北京市西城區學
大培訓學校存在節假日組織開展學科類培訓的問題。西城區教委對此事高度重視，第一時間約談
機構負責人，明確將學大培訓學校西城區５址培訓機構全部移出「白名單」，責令學大培訓學校
月壇校區即日起停業整改，並在區域內進行通報批評。
現凡訂閱etnet YouTube Channel，即賞麥當勞現金券！
► 立即行動
|中國故事05/10/2021
【電荒解碼】內地限電待救 成因影響逐個數（多圖）
|財經熱話05/10/2021
【油價飆升】中石油半日獲八千萬掃貨三桶油之冠 黃師傅另有心水
|FOCUS05/10/2021
【FOCUS】拜登政府首提「持久的共存」 對華政策勢更務實
|財經熱話05/10/2021
澳門疫情復熾通關受阻 濠賭股疲不能興
|財經熱話05/10/2021
花樣年票據逾期恐有違約風險 中金唱淡內房股全線下挫
|財經熱話05/10/2021
《講股論勢－鄭廣復》納指最多調整兩成半 恒指未脫恒大陰霾
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰