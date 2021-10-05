【新冠肺炎】澳門將於明日凌晨起關閉部分娛樂場所

《經濟通通訊社５日專訊》澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心宣布，為防止新型冠狀病毒
在澳門的傳播風險，澳門部分娛樂場所將於明日（６日）零時起關閉。
自明日零時起，關閉電影院、劇院、室內遊樂場、遊戲機及電子遊戲室、網吧、桌球室、保
齡球場、蒸氣浴室、按摩院、美容院、健身院、健康俱樂部、「卡拉ＯＫ」場所、酒吧、夜總會
、的士高、舞廳及歌舞廳。（ｃｗ）
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