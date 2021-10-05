《新股上市》傳富途控股計劃於本周或下周遞交香港上市申請

《經濟通通訊社５日專訊》據路透旗下《ＩＦＲ》引述知情人士報道，富途證券母企富途控

股計劃於本周或下周遞交香港上市申請。富途控股未有回應置評請求。

早前報道指，富途控股將於短期內提交保密上市申請，目標今年底前掛牌，目前由高盛和瑞

銀負責上市工作，最高可集資１０億美元（約７８億港元）。（ｃｗ）

