《新股上市》傳富途控股計劃於本周或下周遞交香港上市申請

《經濟通通訊社５日專訊》據路透旗下《ＩＦＲ》引述知情人士報道，富途證券母企富途控
股計劃於本周或下周遞交香港上市申請。富途控股未有回應置評請求。
早前報道指，富途控股將於短期內提交保密上市申請，目標今年底前掛牌，目前由高盛和瑞
銀負責上市工作，最高可集資１０億美元（約７８億港元）。（ｃｗ）
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