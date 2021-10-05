【恒大困局】恒大遭美聯港置入稟追討４７４９萬元售樓佣金　

《經濟通通訊社５日專訊》美聯物業及旗下香港置業昨天（４日）分別入稟高院，向恒大追

討在香港銷售屯門「恒大．珺瓏灣」及長沙灣「恒大．睿峰」的售樓佣金，金額共約

４７４８﹒８９萬元。

根據入稟狀，美聯及港置分別控告恒大負責「恒大．珺瓏灣」及「恒大．睿峰」發展的子公

司Ｆｏｒｔｕｎｅ Ｃｈｏｉｃｅ及Ｔｗｉｎ Ｃｉｔｙ，指兩間公司拖欠賣樓佣金，分別約

３８３８﹒８４萬及９１０﹒０５萬元。（ｃｌ）

