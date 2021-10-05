【恒大困局】南韓第一大養老基金因投資恒大股份或蝕２７３０萬元

《經濟通通訊社５日專訊》外電引述南韓執政黨民主黨議員Ｋｉｍ Ｓｕｎｇｊｏｏ表示，

南韓公共養老基金國民年金公團（ＮＰＳ）因投資中國恒大（０３３３３）股份可能虧損３５０

萬美元（折合約２７３０萬港元），這是他根據ＮＰＳ提供的數據得出的估值。

ＮＰＳ是南韓規模最大的養老基金，管理資產規模約為７７３０億美元。（ｃｌ）

