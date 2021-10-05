【恒大困局】南韓第一大養老基金因投資恒大股份或蝕２７３０萬元

《經濟通通訊社５日專訊》外電引述南韓執政黨民主黨議員Ｋｉｍ Ｓｕｎｇｊｏｏ表示，
南韓公共養老基金國民年金公團（ＮＰＳ）因投資中國恒大（０３３３３）股份可能虧損３５０
萬美元（折合約２７３０萬港元），這是他根據ＮＰＳ提供的數據得出的估值。
ＮＰＳ是南韓規模最大的養老基金，管理資產規模約為７７３０億美元。（ｃｌ）
現凡訂閱etnet YouTube Channel，即賞麥當勞現金券！
► 立即行動
|財經熱話05/10/2021
美債息再升納指急跌 監管持續科技股跟跌
|中國故事05/10/2021
【電荒解碼】內地限電待救 成因影響逐個數（多圖）
|財經熱話05/10/2021
【油價飆升】中石油半日獲八千萬掃貨三桶油之冠 黃師傅另有心水
|FOCUS05/10/2021
【FOCUS】拜登政府首提「持久的共存」 對華政策勢更務實
|財經熱話05/10/2021
澳門疫情復熾通關受阻 濠賭股疲不能興
|財經熱話05/10/2021
花樣年票據逾期恐有違約風險 中金唱淡內房股全線下挫
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰