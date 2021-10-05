【債務風險】惠譽再下調花樣年（０１７７７）評級至限制性違約

《經濟通通訊社５日專訊》評級機構惠譽表示，將花樣年（０１７７７）長期外幣發行人違
約評級由「ＣＣＣ－」下調至「限制性違約」（ＲＤ），因公司未能兌付１０月４日到期約
２﹒０６億美元優先票據。此外，高級無抵押評級及美元債券評級亦從「ＣＣＣ－」下調至「Ｃ
」，回收率評級為「ＲＲ４」。
惠譽昨日已將花樣年長期外幣發行人違約評級由「Ｂ」降至「ＣＣＣ－」。（ｂｉ）
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花樣年票據逾期恐有違約風險 中金唱淡內房股全線下挫
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