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05/10/2021 18:59

【債務風險】惠譽再下調花樣年（０１７７７）評級至限制性違約

　　《經濟通通訊社５日專訊》評級機構惠譽表示，將花樣年（０１７７７）長期外幣發行人違
約評級由「ＣＣＣ－」下調至「限制性違約」（ＲＤ），因公司未能兌付１０月４日到期約
２﹒０６億美元優先票據。此外，高級無抵押評級及美元債券評級亦從「ＣＣＣ－」下調至「Ｃ
」，回收率評級為「ＲＲ４」。
　　惠譽昨日已將花樣年長期外幣發行人違約評級由「Ｂ」降至「ＣＣＣ－」。（ｂｉ）

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