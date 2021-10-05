【債務風險】惠譽再下調花樣年（０１７７７）評級至限制性違約

《經濟通通訊社５日專訊》評級機構惠譽表示，將花樣年（０１７７７）長期外幣發行人違

約評級由「ＣＣＣ－」下調至「限制性違約」（ＲＤ），因公司未能兌付１０月４日到期約

２﹒０６億美元優先票據。此外，高級無抵押評級及美元債券評級亦從「ＣＣＣ－」下調至「Ｃ

」，回收率評級為「ＲＲ４」。

惠譽昨日已將花樣年長期外幣發行人違約評級由「Ｂ」降至「ＣＣＣ－」。（ｂｉ）

