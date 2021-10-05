【施政前瞻】林鄭：報告聚焦未來，解決房屋土地問題為重中之重

《經濟通通訊社５日專訊》行政長官林鄭月娥於行會前記者會表示，她將於明日（６日）發

表本屆任內最後一份《施政報告》，親自主持４０場諮詢會，又感謝各界發表意見。她指，留意

到市民意見書最關心香港的房屋和土地供應，今日將不會預先公布《施政報告》內容，將留待明

天在立法會宣讀。

林鄭表示，新一份《施政報告》的封面仍沿用天藍色，幅度和往年接近，讀完整份報告需２

個多小時。另外，新一份施政內容亦設有附篇，幅度比去年長一半，將總結本屆政府４年來的工

作，圖文並茂全面交代９００多項政策落實情況。

她又指，今年施政報告聚焦未來，除了融入國家發展大局，解決房屋和土地問題亦是重中之

重。至於疫情紓困措施，由於政府於今年８月和９月延長中小企貸款擔保計劃，因此《施政報告

》不會有篇幅針對新冠疫情支援措施，有需要時再由司局長將提出意見。

林鄭強調，在中央實施港區國安法及修改選舉制度後，香港迎來社會穩定及愛國者治港的新

局面，十四五規劃對香港支持、前海橫琴方案等公布，亦為香港帶來新機遇。她指香港目前的勢

頭非常好，包括貨物貿易、金融及勞動市場表現都向好，有事實及數據反映。（ｈｙ）

