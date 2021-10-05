【香港政情】林鄭：未聽聞反外國制裁法在港實施時間表

《經濟通通訊社５日專訊》行政長官林鄭月娥出席行會前記者會表示，無收到中央就在港實

施《反外國制裁法》的時間表，強調中央到需要處理時，會認真考慮香港國際金融中心地位。

她又強調，特區政府及她本人都支持國家實施《反外國制裁法》，又重申認為如果需納入

《基本法》附件三，透過本地立法進行諮詢，會是更配合實際環境的做法。（ｈｙ）

