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05/10/2021 10:32

【香港政情】林鄭：料港大管理層按政策處理國殤之柱事宜

　　《經濟通通訊社５日專訊》香港大學「國殤之柱」的創作者高志活促請讓「國殤之柱」留在
港大校園。行政長官林鄭月娥出席行會前記者會表示，《基本法》保護藝術和學術自由，她不希
望干預大學事務，預期大學管理層會按政策處理。

＊區議員宣誓完成後再判斷區議會餘下人數＊

　　林鄭又指，最後一批區議員將在民政事務局長監督下宣誓，在完成所有區議員宣誓後，要再
判斷十八區區議會餘下的人數，是否仍然足以維持有效運作。（ｈｙ）

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