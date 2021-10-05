【香港政情】林鄭：料港大管理層按政策處理國殤之柱事宜

《經濟通通訊社５日專訊》香港大學「國殤之柱」的創作者高志活促請讓「國殤之柱」留在

港大校園。行政長官林鄭月娥出席行會前記者會表示，《基本法》保護藝術和學術自由，她不希

望干預大學事務，預期大學管理層會按政策處理。



＊區議員宣誓完成後再判斷區議會餘下人數＊



林鄭又指，最後一批區議員將在民政事務局長監督下宣誓，在完成所有區議員宣誓後，要再

判斷十八區區議會餘下的人數，是否仍然足以維持有效運作。（ｈｙ）

