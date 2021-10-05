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05/10/2021 14:52

【新冠肺炎】澳門部分銀行及保險機構因疫情暫時關閉

　　《經濟通通訊社５日專訊》澳門金管局表示，已要求各銀行及保險機構啟動疫情防控工作機
制，以確保澳門金融體系有效運作，各銀行及保險機構將採取一系列防疫措施，以加強對員工和
客戶的保障，部份分行或將暫時關閉，各銀行將透過網站、張貼告示或流動應用程式等盡快公佈
其具體的營業安排。
　　各保險公司及退休基金管理公司將維持基本對外服務，部分公司或採取輪班或在家工作，在
可能情況下盡快回應客戶需求。（ｈｙ）

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