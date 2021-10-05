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05/10/2021 17:01

【企業盈警】環聯連訊（０１４７３）料中期純利按年大跌９０％

　　《經濟通通訊社５日專訊》環聯連訊（０１４７３）預期，截至今年９月底止六個月，純利
按年大跌９０％，主要由於收益減少，及因根據公司日期今年４月２０日的公告所披露，公司購
股權計劃授出購股權而產生以股份為基礎的付款開支約１２００萬元。
　　公司預計，中期收益按年跌約３０％，收益減少主要由於市場上的半導體集成電路供應嚴重
短缺；中國的５Ｇ項目放緩，從而影響期內若干產品的交付時間表。（ｈｙ）

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