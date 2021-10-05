《小傳日記》魚缸反彈呈弱勢，資金繼續好偏食，魚缸無運行！

《小傳日記》近期花旗國十年期國債收益率持續升勢，加上科技股走弱，搞到美股三大指數

走低，影響魚缸氣氛。魚缸今朝低開２６４點報２３７７１，初段低見２３６８１點創近１年低

位。不過油服相關股造好，加上金融股、地產股撐住個魚缸，魚缸一度倒升過百點。最終魚缸報

２４１０４點，升６７點或升唔夠１巴仙，主板成交９９７﹒７８億銀。國企指數報８５１５點

，跌５點或跌唔夠１巴仙。恒生科技指數報５９５５點，跌１８點或跌唔夠１巴仙。

Ａ場繼續休息。

油價持續上揚，布蘭特期油再度上破８０美銀，油服股造好！中海油（００８８３）升３巴

仙，報８﹒９６銀；中石油（００８５７）升８巴仙，報３﹒９７銀；中石化（００３８６）升

２巴仙，報３﹒９２銀；海隆（０１６２３）升５１巴仙，報０﹒３８５銀。

美國國家過敏症和傳染病研究所所長福奇最新認為，新冠疫苗口服藥「ｍｏｌｎｕｐｉｒａ

ｖｉｒ」絕對不會替代新冠疫苗，相關概念股就反彈。復星醫藥（０２１９６）升１３巴仙，報

３６﹒６銀；康希諾（０６１８５）升６巴仙，報２２５﹒２銀；屬於另類療法的新冠藥概念股

個別走，騰盛博藥（０２１３７）升３巴仙，報３０﹒５銀；開拓藥業（０９９３９）跌４巴仙

，報３７﹒２５銀

馬交宣布零時起關閉部分娛樂場但唔包括賭場，不過賭股依然下跌。銀娛（０００２７）跌

２巴仙，報３８﹒８銀；金沙（０１９２８）跌３巴仙，報１５﹒４８銀；澳博（００８８０）

跌２巴仙，報５﹒１９銀。

科技股走勢偏弱。阿里（０９９８８）跌１巴仙，報１３５﹒３銀；騰訊（００７００）跌

２巴仙，報４５０銀；美團（０３６９０）跌１巴仙，報２３３﹒６銀。

今日魚缸反彈力度好弱，加上弱勢板塊好似科技股、藥股、工業股未見大幅反彈，都只見資

源、新能源彈得較強，估計魚缸短線都兇多吉少，下試二萬三唔出奇！







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