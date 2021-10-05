《鍾之日記》花樣年違約累內房，澳門爆疫賭股齊跌

《鍾之日記》１０月５日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：休市。



擔心美國債務違約，隔晚美股科技股顯著受壓，不過港股昨日已先行下插，今日低開高走，

曾創一年低後回勇，更一度倒升近百點。恒指低開２６４點，報２３７７１，跌幅曾擴大至３５

４點，低見２３６８１點，創一年低位，但買盤湧現，大市止跌回升，重上兩萬四。午後升幅一

度擴大至過百點，最多升１４３點，見２４１８０點。最終收報２４１０４，升６７點或升０﹒

２８％，主板成交９９７﹒７８億元，是５月４日以來最低。



＊花樣年出事，同業融創驚挫一成＊



內房企業接連爆發流動性風險，最新來自花樣年控股（０１７７７）。公司宣布有超過２億

美元的票據於昨日（４日）逾期兌付，國際信貸評級機構惠譽將其長期外幣發行人違約評級由「

Ｂ」級降至「ＣＣＣ－」級。花樣年美元計價債券隨即急跌逾５美分，創下歷史新低，同時連累

多家內地地產商的美元債價格下跌，弘陽地產（０１９９６）、當代置業（０１１０７）、時代

中國（０１２３３）的美元債均創出自發行以來的最大價格跌幅。

花樣年承認其流動性出現階段性緊張，是受疫情反覆、行業政策及宏觀經濟等多重因素的影

響所致，但強調目前公司運營秩序正常，又表示董事會及管理層已在評估相關事件對公司財務及

經營狀況的影響，並在地方政府、金融機構、財務顧問等多方支持下成立應急小組，正在制定風

險化解方案。

此外，花樣年此前擬將其物管業務彩生活（０１７７８）旗下鄰里樂控股１００％股權轉讓

予碧桂園服務（０６０９８），碧服今早發公告指，彩生活未能向碧桂園物業香港償還７億元人

民幣的等值港元貸款，碧桂園物業香港有權要求彩生活服務將質押股權轉讓予碧桂園物業香港或

指定公司。碧服更指獲彩生活服務告知，其控股股東花樣年較大機會出現對外債務違約。

花樣年及彩生活繼續停牌，碧桂園服務現價跌３﹒２％。

恒大（０３３３３）風險持續暴露，再加上近日房產銷售數據欠佳，今日一眾內房股全線急

跌。傳有風險的融創（０１９１８）今瀉一成，萬科（０２２０２）跌３﹒３％，潤地

（０１１０９）跌３％，碧桂園（０２００７）跌２﹒８％，中海外（００６８８）跌

１﹒９％。



＊澳門新增一宗確診病例，賭場不受影響惟賭股照跌＊



澳門新冠疫情升溫，今日再新增１宗新冠肺炎確診病例，累計個案增至７５宗，同時宣布公

務員今天起至周四毋須上班，濠賭股今日普遍下跌。

銀娛（０００２７）跌２﹒１％，金沙（０１９２８）跌３﹒１％，澳博（００８８０）跌

１﹒７％，永利澳門（０１１２８）跌１﹒６％。不過新濠（００２００）升１﹒７％，美高梅

（０２２８２）升１﹒４％。

澳門今日再新增１宗新冠肺炎確診病例，令近日的確診個案增至４宗。澳門行政公職局向公

共部門發出指引，為減少疾病擴散的風險，免除公共行政工作人員於今日起至周四期間上班，但

同時指出，公共部門的領導應採取適當措施，確保因本身的性質而應經常對公眾提供服務的正常

運作。

應變協調中心公布，根據行政長官批示，為防止新冠肺炎傳播，包括戲院、蒸氣浴室、按摩

院、卡拉ＯＫ、酒吧、夜總會、歌舞廳等部分娛樂場所６日零時起關閉，惟賭場不受影響。

另外，澳門正進行第３次全民核酸檢測，截至今午３時，２４﹒４７萬人已採樣，其中１２

﹒１４萬人已有檢測結果，均呈陰性。





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