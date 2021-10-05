【大國博弈】戴琪：中方未遵守首階段貿協承諾，日內將與劉鶴對話

《經濟通通訊社５日專訊》美國貿易代表戴琪，發表拜登政府對中國的貿易戰略，批評中國

未有遵守美中首階段經貿協議的承諾，未來幾日會同國務院副總理劉鶴舉行網上會議，就相關問

題與中方進行坦誠對話，推動中方履行對貿易協議的承諾。

至於與中方進行對話後，美國會採取甚麼措施，戴琪表示，要取決於對話進展。她同時表示

，會取消前總統特朗普對中國貨徵收的部分關稅。



＊採取一切措施捍衛美方經濟利益＊



戴琪在華府智庫組織、美國國際戰略研究中心的演說中指出，華府將保留所有選項，以推動

中國停止向半導體、鋼鐵和其他行業，提供數十億美元的國家補貼，令美國公司利益受損。她強

調，必須全力捍衛美方的經濟利益，會採取一切必要措施，保護美國免受因不公平競爭所造成的

損失，華府已準備部署所有工具，並探索新工具的開發，包括通過與其他經濟體的合作，亦會視

乎情況，決定是否啟動「３０１調查」。

中美去年初簽署首階段經貿協議，根據協議，中國要在今年底為止的兩年內，額外採購

２０００億美元美國貨品及服務，但有美國學者分析，疫情嚴重打擊了中國人購買美國商品，截

至今年８月，中國只是完成目標採購額的六成二。（ｊｔ）

