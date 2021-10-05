  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

05/10/2021 08:13

【大國博弈】戴琪：中方未遵守首階段貿協承諾，日內將與劉鶴對話

　　《經濟通通訊社５日專訊》美國貿易代表戴琪，發表拜登政府對中國的貿易戰略，批評中國
未有遵守美中首階段經貿協議的承諾，未來幾日會同國務院副總理劉鶴舉行網上會議，就相關問
題與中方進行坦誠對話，推動中方履行對貿易協議的承諾。
　　至於與中方進行對話後，美國會採取甚麼措施，戴琪表示，要取決於對話進展。她同時表示
，會取消前總統特朗普對中國貨徵收的部分關稅。

＊採取一切措施捍衛美方經濟利益＊

　　戴琪在華府智庫組織、美國國際戰略研究中心的演說中指出，華府將保留所有選項，以推動
中國停止向半導體、鋼鐵和其他行業，提供數十億美元的國家補貼，令美國公司利益受損。她強
調，必須全力捍衛美方的經濟利益，會採取一切必要措施，保護美國免受因不公平競爭所造成的
損失，華府已準備部署所有工具，並探索新工具的開發，包括通過與其他經濟體的合作，亦會視
乎情況，決定是否啟動「３０１調查」。
　　中美去年初簽署首階段經貿協議，根據協議，中國要在今年底為止的兩年內，額外採購
２０００億美元美國貨品及服務，但有美國學者分析，疫情嚴重打擊了中國人購買美國商品，截
至今年８月，中國只是完成目標採購額的六成二。（ｊｔ）

現凡訂閱etnet YouTube Channel，即賞麥當勞現金券！
► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話04/10/2021
美藥廠新冠口服藥測試表現佳　疫苗概念股急瀉
財經熱話04/10/2021
【汽車缺芯】比亞迪九月銷售一枝獨秀！專家憂晶片荒拖累車股業績
財經熱話04/10/2021
【恒大困局】合生創展傳向中國恒大購恒大物業　三公司今早停牌　
開市Good Morning04/10/2021
溫傑：十月聚焦美股回調及恒大事件　恒大賣資產屬預期之內
財經熱話30/09/2021
受惠物業銷售理想　新世界業績符預期　
中國故事30/09/2021
《神州經脈》9月官方製造業PMI意外縮　節前A股萬億成交斷纜
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞再加推】賞麥當勞現金券

3香港推出全新「5G 股票王」 月費計劃 兼享etnet經濟通串流報價服務

【etnet x i-access】第六屆聯大投資比賽 即答即賞100份獎品

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金