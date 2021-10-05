【Ａ股外援】首三季北向資金流入逾２９００億人幣創同期歷史新高

《經濟通通訊社５日專訊》內地金融業對外開放今年以來持續推進，據《中國證券報》引述

Ｗｉｎｄ數據顯示，今年前９個月，北向資金淨流入Ａ股規模創歷史新高。同時，外資機構加速

搶灘國內市場。近日，路博邁獲准設立中國公募基金，這是繼貝萊德、富達基金之後，中國監管

部門頒發的第三張外資全資公募基金牌照。

三季度，北向資金十分活躍，累計淨流入６８１﹒８６億元（人民幣．下同），其中７月淨

流入１０７﹒６２億元，８月淨流入２６９﹒０５億元，９月淨流入３０５﹒１９億元。外資持

續看多中國股市，８月和９月淨買入額穩步提升。今年前三季度，北向資金累計淨流入

２９１８﹒４７億元，創同期歷史新高。

國信證券研報稱，雖然此前外資流入流出波動放大，但目前Ａ股市場在盈利好、估值低的組

合下仍具備非常高的投資性價比。同時非常重要的一點是，當前外資對Ａ股配置比例依然處於低

配狀態，長期來看外資持續淨流入依然存有空間。招商證券亦認為，從對海外機構的調查來看，

疫情之後，國際投資者對中國資產的認可度和關注度進一步上升，中長期投資意願進一步增強。

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