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05/10/2021 11:19

【解決電荒】國鐵集團：加強統一調度指揮，保障電廠存煤７天以上

　　《經濟通通訊社５日專訊》中央要求不惜一切代價保證能源供應，不會容忍出現大停電，尤
其是保障民用供電供暖。國家鐵路集團表示，連日來，國鐵集團堅決貫徹落實國家能源保供要求
，充分發揮鐵路煤炭運輸骨干作用，採取有力措施，全力打好冬季電煤運輸突擊戰，做好今冬明
春發電供暖用煤保供運輸工作，努力為國民經濟平穩運行和人民群眾生產生活提供運輸保障。全
力保障電廠存煤７天以上。
　　針對東北部分地區已開始供暖的實際，將到達東北地區的煤炭運輸列為保供重點，進一步加
大裝車組織力度。充分運用集寧至通遼、錫林浩特至烏蘭浩特鐵路能力，優先滿足內蒙古中部地
區到東北地區的電煤直達運輸需求；加強滿洲里、綏芬河等口岸站組織，保障進口煤運輸快捷暢
通。針對今冬明春煤炭保供需求，提前啟動冬季發電供暖用煤保供工作。加強向太原、呼和浩特
、西安、烏魯木齊等煤炭主產區鐵路局集團公司輸送裝運煤炭的空車，優先裝運發電供暖用煤，
做到應裝盡裝，在供暖季前支持重點地區及重點電廠進一步提升存煤水平。
　　目前，全國３６３家鐵路直供電廠存煤平均可耗天數保持在１４﹒４天。（ｗｌ）

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