【債務風險】票據逾期花樣年成立應急小組，三內房美元債受累下跌

《經濟通通訊社５日專訊》花樣年控股（０１７７７）公布有超過２億美元的２０２１年票

據於昨日（４日）逾期兌付，醞釀許久的流動性風險終於爆發，惠譽將其評級從「Ｂ」下調至「

ＣＣＣ－」。

事件爆發後，花樣年美元計價債券急跌逾５美分，創下歷史新低。同時，連累多家內地地產

商的美元債價格下跌，數據顯示，弘陽地產（０１９９６）２０２４年５月到期美元債每１美元

跌３美分，當代置業（０１１０７）２０２２年２月到期美元債每１美元跌３﹒１美分，時代中

國（０１２３３）２０２２年４月到期美元債每１美元跌１﹒３美分，均創出上述債券自發行以

來的最大價格跌幅。



＊花樣年：獲地方政府支持成立應急小組＊



花樣年承認其流動性出現階段性緊張，是受疫情反覆、行業政策及宏觀經濟等多重因素的影

響所致，但強調目前公司運營秩序正常，各項工作均在有序開展中。花樣年表示，董事會及管理

層已在評估相關事件對公司財務及經營狀況的影響，並在地方政府、金融機構、財務顧問等多方

支持下成立應急小組，正在制定風險化解方案，以期盡快化解階段性困境。

花樣年此前擬將其物管業務－－彩生活（０１７７８）旗下鄰里樂控股１００％股權轉讓予

碧桂園服務（０６０９８）。碧桂園服務今早發公告指，彩生活未能向碧桂園物業香港償還７億

碧桂園服務（０６０９８）。碧桂園服務今早發公告指，彩生活未能向碧桂園物業香港償還７億

元人民幣的等值港元貸款，碧桂園物業香港有權要求彩生活服務將質押股權轉讓予碧桂園物業香

港或指定公司。（ｅｙ）

