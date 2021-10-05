【電荒解碼】內地限電待救，成因影響逐個數

《經濟通通訊社記者楊英傑５日報道》自９月下旬開始，廣東省內不少工廠被下令「開三停

四」甚至「開一停六」，工業生產被嚴重擾亂，考慮到年底是全球消費旺季，限產對相關企業帶

來了致命的打擊。在初期，有人認為限產措施和國家發改委的「能耗雙控」（能源消耗總量和強

度雙控）政策有關，但隨著影響逐漸浮出水面，廣東政府緊急關停節慶燈光表演、上調電價，廣

州部分地區甚至要「有序用電」，外界這才漸漸意識到，廣東缺電了！

事實上缺電的不止廣東。綜合內地媒體報道，全國超過六成的省級行政區都在實施限電或者

「能耗雙控」措施，即使是聲稱沒有限電的北京和上海，都曾以「電力檢修」的名義進行大範圍

的分區停電。值得留意的是，以「不定期、不定時、無計劃、無通知」拉閘限電而備受爭議的東

北三省，工業規模排在末段班，用電一向充裕，但卻因為向華北電網輸電，導致用電緊張，換言

之，這次「用電荒」恐是全國性的。

《經濟通通訊社》綜合了幾條外界最關心的問題，讓讀者了解今次限電潮的大背景：



Ｑ１：限電對中國經濟的影響有多大？



停電意味著工業生產陷入停頓，對才擺脫疫情影響沒多久的中國而言，負面影響自然不言而

喻。事實上，中國企業自年初開始，已深受國際大宗商品價格上漲之苦，對企業成本帶來沉重壓

力，而電力供應不足則是其衍生的最嚴重的問題。由國務院總理李克強主持召開的國務院常務會

議，亦連續多月提到要減緩大宗商品價格上漲對企業生產經營的影響，不過仍苦無良策。

缺電對中國經濟的影響相當直觀，各地限電限產措施主要是在９月２２日起開始的，佔了整

個９月份的三分之一，而就在該月，中國官方製造業採購經理指數（ＰＭＩ）只有４９﹒６，是

去年２月以來首次降至榮枯線以下，意味著工業生產重返萎縮。

而接下來即將公布的第三季ＧＤＰ數字，則更為關鍵。發改委此前警告九省加強「能耗雙控

」，大行高盛預計將會有４４％的工業活動受影響，再加上政府財政支持減慢，該行把中國第三

季的ＧＤＰ按季增長預測降至零，按年增長由５﹒１％降至４﹒８％；全年ＧＤＰ按年增長預測

則由８﹒２％降至７﹒８％。



Ｑ２：電力短缺和低碳運動有關嗎？



國策提倡環保整改，中央政府提出雄心勃勃的環保目標：力爭於２０３０年前二氧化碳排放

達到峰值，努力爭取２０６０年前實現碳中和（簡稱「３０．６０」目標）。在去年１２月召開

的中央經濟工作會議上，中國將「３０．６０」目標列為今年的重點任務，要求加快調整優化產

業結構、能源結構，大力發展新能源。

作為煤炭大省的山西省成為環保整改的重點區域，「十三五」期間超額完成去產能任務之餘

，去年再關閉７５座煤礦，退出產能４０９９萬噸，據報山西省過去兩年焦化行業壓減產能共４

１２９萬噸。除山西外，內蒙、貴州、福建、陝西、甘肅等省份都在持續縮減煤炭產能。

在煤炭減產的同時，當局致力推廣清潔能源發電，光伏產業更一度成為今年資本市場上的風

口，但事實上中國的發電結構未見太大改善。資料顯示，火電仍然是全國電力供應的主要來源，

在今年首８個月佔發電機構超過七成，而太陽能發電及風力發電加在一起，還不到全國供電的一

成。

在多地拉閘限電引發關注後，官媒《人民日報》曾發表文章，批評部分地方政府平時高喊綠

色發展口號，實際工作中卻一再追逐短期效益，對新發展理念的認識有偏差，不積極謀劃綠色低

碳轉型。盡管文章只是提及地方政府應付上級要求「一刀切」減排，但亦可以從中看出，中國還

未有做好能源結構轉型的準備。

清潔能源的弊端在於發電量嚴重受天氣影響，若中國在未有做好萬全準備，貿然進行運動式

的能源改革，供電不穩定的情況將會愈來愈頻繁，從而影響到全國各地的工業生產情況，同時損

害外資到華設廠的信心，甚至令中國在全球供應鏈中掉隊。



Ｑ３：中澳關係轉差 對煤炭供應影響幾何？



最早提出新型冠狀病毒溯源調查的澳州，與中國的關係因而轉差，澳洲最近更與美國及英國

簽署一項歷史性的安全協議「ＡＵＫＵＳ」，兩國關係直接跌至冰點。中國海關自去年開始以各

種理由拒絕澳洲貨物通關，包括海鮮、豬肉、紅酒等，連煤炭也不例外，根據澳洲統計局，自今

年１月起，澳洲對中國煤炭出口量跌至０，而在２０１９年，澳洲向中國出口了超過８０００萬

噸煤炭，是中國當年總進口量的約三成。

但要留意，無論是澳洲的煤炭出口量，還是中國的煤炭進口量，與往年相比都沒有明顯的變

化。數據顯示，澳洲煤炭月出口總量只見到季節性的波動，不見整體向下的趨勢：澳洲今年７月

的煤炭出口量為３２３３萬噸，按年增長１４％，較２０１９年同期也只不過減少１１％。而根

據中國海關總署的數據，中國８月煤炭進口２８０５萬噸，按年大增３６％。

中國轉向印尼、俄羅斯、南非等地購買煤炭，但澳洲能以較低價錢穩定地向中國提供高質素

煤炭，對中國市場而言具一定的不可替代性。據澳媒年初引述當地煤炭公司指，中國輾轉從其他

國家如印度、巴基斯坦採購煤炭，最終買到的還是澳洲貨，所以中國的進口禁令對澳洲煤炭銷售

影響甚微。據澳方數據顯示，澳洲對印度的煤炭出口於去年下半年起突然大增，今年７月出口量

同比大增近４７％，這些多出來的煤炭，不免令人猜測或許流入了中國市場。

中國仍然在進口大量煤炭以應付市場需求，但要留意成本價格在急增，例如俄羅斯煤炭比澳

洲同等級產品的價格要高一倍，至於那些二手澳洲煤炭，自然會有「中間商」賺差價。失去了澳

洲的低價煤炭，進口成本自然會推高國內煤炭的價格。



Ｑ４：煤價貴是缺電的元兇？



中國快速退出煤炭產能，盡管今年前八個月煤炭產量整體增長４﹒４％，達到２６億噸，但

按月來看，中國自去年１２月的破紀錄月產量一路下降，直至今年８月才出現逆轉，總體而言遠

低於中國的潛在產量。國內煤炭供不應求，進口煤價節節上升，令鄭商所動力煤主力期貨價格年

內漲了超過一倍，上月中突破千元（人民幣．下同）關口刷新歷史記錄，現在動力煤期貨價格已

經去到每噸１４００元之上，現貨價格更高達每噸１６００元。

不過單單是煤炭價格上升，不足以令多地出現電力缺口，盡管煤價貴了一倍，但總供應未見

太大變化，只要發電廠上調電價，將增加了的煤炭成本部分轉嫁給消費者，理論上可以達至市場

均衡。而在中國，「煤價跟市場，電價跟計劃」的體制特點，令到今次缺電情況變得具「中國特

色」。

中國過往採用煤電價格聯動機制，由國家發改委統一決定煤電標桿上網電價，直至２０２０

年電價改為基準價機制，各地電價最多上浮１０％、下浮原則上不超過１５％，不過相對於煤價

的升幅，電價上調上限遠不夠用。與此同時，電價成本十分接近於需求端，上調電價會對民生產

生即時性影響，所以從社會穩定而言，如非必要地方政府也傾向不上調電價。

在這種情況之下，大部分煤炭成本只能由發電廠承受，在本港上市的五間內地電力公司，不

利情況已經在中期業績上開始浮現，燃料成本增長３６％至６３％不等，其中華潤電力

（００８３６）的火電部門淨利潤同比暴跌超過六成，華電國際（０１０７１）經營利潤同比縮

減逾４３％。而到了第三季情況迅速惡化，不少火電廠對媒體表示，目前發的每一度電都在蝕錢

，除非政府施加壓力，電廠並無動力供應更多電力。大政府下造成的市場失衡，可以說是中國增

加電力供應的一大難關，若問題未能妥善解決，隨著碳中和政策逐漸深入，中國未來數年都可能

要面對缺電的困擾。

