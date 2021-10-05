【ＦＯＣＵＳ】拜登政府首提「持久的共存」，對華政策勢更務實

【ＦＯＣＵＳ】中美第一階段貿易協議有關「額外採購２０００億美元」限期屆滿僅餘４個
月之際，上任逾９個月的美國貿易代表戴琪周一（４日）就美中貿易政策願景發表演講，明言「
中國未能全面履行」協議內容，強調必須制定新路線（ｎｅｗ ｃｏｕｒｓｅ）來改變雙邊貿易
互動的軌跡。值得留意的是，其將中美關係描述為「Ｄｕｒａｂｌｅｃｏ
ｅｘｉｓｔｅｎｃｅ（持久的共存）」，是拜登政府首次。
＊完成擴大採購２千億美元幾不可能＊
時間飛逝，中美去年１月在白宮簽署的第一階段貿易協議快屆兩年之期，備受關注的有關「
在２０１７年基數上，擴大自美採購和進口產品和服務不少於２０００億美元」的承諾，到底進
展如何？
據彼得森國際經濟研究所（ＰＩＩＥ）數據，截至８月，中國已完成的採購量為１６４６億
美元，落後目標進度逾千億美元；換言之，若要達到協議目標，９至１２月的總採購量需達至少
１８７６億美元，幾乎是不可能完成的任務。
儘管戴琪無提及到底哪些層面「未能全面履行」的細節，但其重點並不在採購金額，而是以
大量篇幅回顧過去幾十年美中貿易關係的演變，列舉中國向鋼鐵、光伏、半導體等行業投入大量
資金，「強化了世界經濟中的零和狀態」。
＊就應對北京「國家中心體制」尋新路線＊
顯而易見，跟特朗普將「ｏｕｒ ｇｒｅａｔ ｆａｒｍｅｒ（偉大的農民）」、
「ｄｅｃｏｕｐｌｉｎｇ（脫鈎）」掛在嘴邊相比，戴琪一方面表示，拜登政府不謀求激化與中
國的貿易緊張關系，世界上最大的兩個經濟體停止相互貿易並不現實；另一方面又斷言，「愈來
愈清楚的是，中國的計劃不包括有意義的改革，以解決美國和許多其他國家共同關注的問題」，
矛頭直指中國以國家為中心的經濟體制。
但她明確，不會就中國的國家補貼和其他結構性問題尋求第二階段談判，而是強調美國需「
探索開發新工具，制定新路線」。在找到新工具、新路線之前，拜登政府在亞洲地緣戰略布局的
之外，似乎有意就對華經貿議題伸出橄欖枝，並專注國內如基建、創新、製造業等政策實施。
在「持久的共存」的大背景下，中美繼孟晚舟事件塵埃落定之後，再以雙邊貿易為突破口打
破過去一年多僵局，例如開始針對性的關稅排除流程，恢復高層建設性接觸或指日可待。
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