【華為動向】華為「插足」移動支付，支付寶、微信支付迎重大調整

《經濟通通訊社５日專訊》內媒報道，華為支付已經開始試水，應用場景是華為開發者大會

２０２１門票銷售。據介紹，活動期間，通過「華為錢包」掃碼支付華為開發者大會２０２１（

Ｔｏｇｅｔｈｅｒ）門票，在「華為應用內支付收銀台」選擇「華為支付」已支持的銀行卡購票

。

據了解，今年３月，華為通過收購拿下支付牌照。啟信寶顯示，３月２９日，深圳市訊聯智

付網絡有限公司發生工商變更，上海沃芮歐信息科技有限公司從股東中退出，新增華為技術有限

公司為股東，持股比例１００％。



＊支付寶、微信支付與銀聯雲閃付互為開放＊



支付寶２日發文稱，支付寶與中國銀聯互聯互通工作進展。開放共享是數字化發展的基本精

神。為了給用戶帶去更多元、便捷的支付體驗，支付寶正在與中國銀聯開展合作，在安全有序的

原則下，推動線上、線下的多場景支付互聯互通。目前已向銀聯雲閃付開放線上場景，首批覆蓋

８５％淘寶商家，支付寶、雲閃付掃碼互認。

騰訊（００７００）亦表示，微信支付已與銀聯雲閃付Ａｐｐ，正式實現線下條碼互認互掃

。此前，９月３０日，微信發布聲明稱，騰訊微信支付正與銀聯雲閃付，在支付、服務兩個層面

，推進更深入的互聯互通。

該聲明稱，為促進支付服務市場發展，基於用戶交易安全與互信可靠的合作，騰訊微信支付

正與銀聯雲閃付在支付、服務兩個層面推進更深入的互聯互通。（ｃａ）

