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05/10/2021 08:58

【反制裁法】傳北京擱置將《反外國制裁法》納入基本法附件三

　　《經濟通通訊社５日專訊》據《香港０１》引述消息報道，北京已拍板擱置《反制裁法》在
香港本地立法，預計短時間內不會再提出。商界人士透露，有本港金融機構及中資高層曾經直接
向國務院副總理劉鶴反映，擔心《反制裁法》會令金融機構「兩面不是人」，執行或不執行某方
要求皆動輒得咎。

＊譚耀宗稱未收到相關議程＊

　　全國人大常委會原訂在今年８月會議上，審議將《反外國制裁法》納入《基本法》附件三的
議案，惟最後關頭決定暫不表決。全國人大常委會將於本月１９－２３日開會，外界關注會否將
《反外國制裁法》再度提上議程，全國人大常委譚耀宗昨（４日）表示，暫時未收到通知會繼續
討論。昨天也有報章專欄提及，北京料不再啟動《反制裁法》納入《基本法》附件三工作。

＊金融界可放下心頭大石＊

　　金融界立法會議員陳振英認為，擱置《反制裁法》可令小部分業界放下心頭大石，而最近中
央推出前海方案、理財通、債券通等，認為業界可將集中力放在業務發展上。
　　有資深建制派人士表示，不相信中央會放棄反制外國制裁手段，中央或考慮到香港的實際情
況而暫緩，但即使不再推進本地立法工作，港府仍有不少行政措施可以反擊外國制裁。
（ｃｌ）（ｚｚ）

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