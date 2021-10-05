【新冠肺炎】澳門：暫停公共部門服務及工作人員暫停上班三天

《經濟通通訊社５日專訊》澳門行政公職局就公務員在從今日起至７日免除上班的安排發補

充公告，指之前發出的指引版本有誤。原指引所指「免除公共行政工作人員上班」的陳述，改為

「暫停公共部門的服務及工作人員暫停上班」。重申當局透過指引通知各公共部門的領導應採取

適當措施，確保因本身的性質而應經常對公眾提供服務的正常運作。（ａｃ）

