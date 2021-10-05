【香港政情】屯門區議員曾錦榮辦事處被人淋紅油

《經濟通通訊社５日專訊》屯門龍門關注組曾錦榮區議員辦事處凌晨被淋紅油。探員事後到

場調查，正追緝一名兇徒下落，案件列作刑事毀壞處理。

警方清晨４時許，接獲保安報案，指龍逸邨健龍樓地下曾錦榮辦事處門口被人淋油。警員翻

查閉路電視片段，發現一名年約２０－３０歲的男疑犯，身穿黑色衣物，瘦身材，戴著白色手套

犯案，案件交由屯門警區刑事調查隊跟進。（ｃｌ）（ｚｚ）

