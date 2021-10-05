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05/10/2021 15:05

【香港政情】屯門區議員潘智鍵表明不會出席周五宣誓儀式

　　《經濟通通訊社５日專訊》政府將於本周五（８日）在北角社區會堂舉行第四場區議員宣誓
儀式，包括荃灣、屯門、元朗、葵青和離島區議會的區議員。屯門區議員潘智鍵在
Ｆａｃｅｂｏｏｋ宣布，不會出席宣誓儀式。
　　他表示，在目前情況下宣誓，與他當初參選時簽署確認書確認效忠香港特別行政區，已是兩
個截然不同的處景。他認為，若要向現時的政府真誠宣誓效忠，無異於背叛香港，背叛香港人，
他就無法完成對選民的責任致歉。（ｃｌ）（ｚｚ）

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