【香港政情】屯門區議員潘智鍵表明不會出席周五宣誓儀式

《經濟通通訊社５日專訊》政府將於本周五（８日）在北角社區會堂舉行第四場區議員宣誓

儀式，包括荃灣、屯門、元朗、葵青和離島區議會的區議員。屯門區議員潘智鍵在

Ｆａｃｅｂｏｏｋ宣布，不會出席宣誓儀式。

他表示，在目前情況下宣誓，與他當初參選時簽署確認書確認效忠香港特別行政區，已是兩

個截然不同的處景。他認為，若要向現時的政府真誠宣誓效忠，無異於背叛香港，背叛香港人，

他就無法完成對選民的責任致歉。（ｃｌ）（ｚｚ）

