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05/10/2021 18:00

【新冠肺炎】澳門全民檢測發現一宗復陽個案，傳染風險低

　　《經濟通通訊社５日專訊》澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心通報一宗復陽個案，在第三
次全民核檢中發現一個十混一樣本檢測結果為可疑陽性，已因此聯繫相關的１０人接受複檢，當
中一名曾於外地確診並已康復出院人士的檢測結果呈極弱陽性，ＣＴ值４０﹒５，非常弱，判斷
檢測到的是剩餘之病毒基因片段。該復陽個案基本上沒有傳染性，對社區傳播的風險非常低。
　　應變協調中心補充，對於此類復陽情況，全球各地基本上都不會予以跟進處理，但為謹慎和
安全考慮，是次復陽個案的相關人士已被暫時隔離，再作分析考慮需否作進一步處理。
　　仁伯爵綜合醫院醫務主任戴華浩表示，新增的第７５宗患者為越南籍外僱，與第７２、
７３、７４例居於同一單位。另外，位於公共衞生臨床中心共有四位新增確診者，一位於外地輸
入確診者及六位輸入相關確診者；以上１１位患者均病情穩定，沒有出現發燒及呼吸道症狀情況

　　戴華浩亦表示，截至今日，澳門兩年來共累計７５例新冠肺炎病例，累計死亡個案零例，出
院病例６４例，６０例為境外輸入病例，僅１１例為輸入相關病例，且沒有任何醫護人員受感染
。（ｃｌ）

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