《日入而息》施政報告將聚焦房屋土地，澳門明起關閉部分娛樂場所

《今天重點》﹡林鄭稱未聽聞反外國制裁法在港實施時間表；施政報告聚焦未來，解決房屋

土地問題是重點；做好防疫工作爭取與內地通關屬頭等大事；料港大管理層

按政策處理國殤之柱事宜

﹡李嘉誠及李澤鉅再增持長實（０１１１３）１３４萬股

﹡傳富途控股計劃於本周或下周遞交香港上市申請

﹡恒生（０００１１）派第三次中期息每股１﹒１元

﹡澳門將於明日凌晨起關閉部分娛樂場所；澳門部分銀行及保險機構因疫情暫

時關閉；澳門明零時起進入出入境事務站離境區，需持有２４小時陰性證明



《即日市況》﹡恒指高收６７點報２４１０４，科指跌１８點報５９５５



《美元匯價》﹡美元短期或面臨區間上落走勢；歐元最新報１﹒１５９８╱９９，日圓最新

報１１１﹒２９╱３２



《公司業績》﹡恒生（０００１１）派第三次中期息每股１﹒１元



《公司資訊》﹡匯豐表示上半年千禧世代新客戶數量按年增長逾３０％

﹡雷蛇（０１３３７）與《原神》建立新戰略合作夥伴關係

﹡威馬汽車獲逾３億美元Ｄ１輪融資，電盈（００００８）及信德集團

（００２４２）領投

﹡恒隆集團（０００１０）及恒隆地產（００１０１）首席財務總監何孝昌明

年３月退休，趙家駒接任

﹡李嘉誠及李澤鉅再增持長實（０１１１３）１３４萬股

﹡金輝集團（００１３７）附屬收購一艘船舶，購入價為１５７５萬美元

﹡傳富途控股計劃於本周或下周申請來港第二上市

﹡新華滙富（００１８８）三月至今再沽中芯６２萬股套現１４５８萬，蝕

９０萬元



《國企紅籌》﹡越秀地產（００１２３）９月合同銷售金額按年跌１４％至６０億元人民幣



《神州民企》﹡恒大遭美聯港置入稟追討４７４９萬元售樓佣金；南韓第一大養老基金因投

資恒大股份或蝕２７３０萬元

﹡玖龍紙業（０２６８９）擬削減公司股份溢價帳的進帳額２８億元人民幣

﹡世茂集團（００８１３）９月合約銷售按年跌２９﹒９％

﹡上坤地產（０６９００）首９個月合約銷售金額２１３﹒９億元人民幣

﹡雅居樂集團（０３３８３）９月預售金額按年減少１６％



《中國要聞》﹡河北唐山樓價劇烈波動，量價齊跌引發購房者焦慮

﹡山西啟動防汛Ⅳ級應急響應，停產煤礦２７座

﹡在蘇彝士運河造成大堵塞的「長賜」號抵青島維修

﹡銀保監表示嚴防資金影響商品市場，炒作茅台等高端消費

﹡「紅通人員」姜冬梅外逃半年後被遣返回國

﹡中證監投保局原一級巡視員曾長虹被查

﹡內地國慶檔新片總票房破３０億元人民幣

﹡國際航協表示２０２２年全球航空業虧損將減少７８％

﹡解放軍機連日抵近台灣，蔡英文稱台灣不屈服於壓力

﹡國家能源集團區域總部落地海南，開展清潔能源業務等

﹡首三季北向資金流入逾２９００億元人民幣創同期歷史新高

﹡華為「插足」移動支付，支付寶、微信支付迎重大調整

﹡票據逾期花樣年成立應急小組，三內房美元債受累下跌

﹡第７８屆國際航協年會明年將在滬舉辦

﹡飛豬表示黃金周前三日門票出票量同比增逾１００％

﹡學大培訓節假日上課，５址被北京教委移出「白名單」

﹡中物聯預計四季度內地大宗商品市場基本面向好

﹡國鐵集團表示加強統一調度指揮，保障電廠存煤７天以上

﹡銀保監表示滿足能源供應資金需求，提高不良貸容忍度



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒３％，蔡英文稱台灣不會屈服於壓力

﹡鴻海集團表示９月銷售額５８５７億新台幣增２５﹒６％



《其他消息》﹡林鄭稱未聽聞反外國制裁法在港實施時間表；施政報告聚焦未來，解決房屋

土地問題是重點；做好防疫工作爭取與內地通關屬頭等大事；料港大管理層

按政策處理國殤之柱事宜

﹡湯家驊稱行會秘書處不認為梁振英在任時違反申報制度

﹡美聯料報告聚焦長遠土地供應，未來數年樓市穩中向好

﹡傳設「港版發改委」政府智囊，高層次對接國家規劃

﹡屯門區議員曾錦榮辦事處被人淋紅油

﹡屯門區議員潘智鍵表明不會出席周五宣誓儀式

﹡董建華被指曾使用離岸公司，發言人表示與任內工作無關

﹡鄒幸彤涉煽惑六四集結，雙方未就承認事實達成共識

﹡本港９月住宅買賣合約總值按年升２９％至５６１億元

﹡中洲火炭星凱．堤岸首推２６８伙，折實售６１７萬起

﹡田北辰稱前海鐵路可善用上蓋興建住宅項目

﹡星展香港料中小企對融資及數碼理財服務需求將有所增加

﹡美聯移民表示７８％準「新香港人」擬買港樓，料未來數年購買力爆發

﹡調查指超過七成受訪港企曾因網絡安全漏洞遭受損失

﹡世邦魏理仕表示第三季甲廈空置率升至１１％，整體空置空間創新高

﹡低碳綠色科研基金批出８個項目，涉資約３９００萬元

﹡ＡｌｉｐａｙＨＫ表示國慶３日假期交易總額按年升近７５０％

﹡ＫＯＫＯ ＲＥＳＥＲＶＥ本周日首度招標２８伙

﹡手機八達通卡線上增值服務暫停，有網民增值失敗銀行已扣帳

﹡２０２０－２１年度「積金好僱主」逾１７００間機構獲表揚創新高



《大國博弈》﹡中國駐聯合國代表張軍籲美國收起傲慢與偏見

﹡港媒表示楊潔篪與美國國家安全顧問沙利文本周瑞士會晤

﹡新華社表示戴琪稱無意「激化」中美貿易緊張局勢

﹡解放軍機頻繞台，新任日官房長官冀兩岸問題和平解決



《新冠肺炎》﹡本港新增７宗確診，其中３名患者從菲律賓抵港

﹡澳門１日增３宗確診，擬４８小時內完成全民檢測；基於疫情考慮，公務員

停工３天；澳門澄清暫停公共部門服務及工作人員暫停上班三天

﹡澳門今增一宗確診累計病例７５宗，逾１４萬人已採樣；澳門全民核檢，暫

約１２﹒１萬人檢測結果為陰性；澳門全民檢測發現一宗復陽個案，傳染風

險低

﹡澳門將於明日凌晨起關閉部分娛樂場所；澳門部分銀行及保險機構因疫情暫

時關閉

﹡澳門表示調查發現保安群組與裝修群組有關，曾共乘巴士

﹡澳門明零時起進入出入境事務站離境區，需持有２４小時陰性證明

﹡醫管局表示長者可先接種新冠疫苗，１４日後再打流感針

（ｚｚ）

