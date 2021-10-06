《油金掠影》油價延續升勢走高至多年高位，金價回跌

《經濟通通訊社６日專訊》ＯＰＥＣ＋維持恢復日增產４０萬桶計劃，油價持續向上。布蘭

特期油抽高１﹒６％或１﹒３０元（美元﹒下同），報每桶８２﹒５６元，盤中高見８３﹒１３

元３年高位；紐約期油飆高１﹒７％或１﹒３１元，報每桶７８﹒９３元，盤中高見７９﹒４８

元近７年高位。

油價本年內已飆升逾５０％，升幅或加劇通脹壓力。據《路透》引述消息人士指，ＯＰＥＣ

＋方面擔心新一波疫情會打擊復甦中的燃油需求。

有分析師預期，即使油價將面臨回吐，但全球天然氣價格居高不下，再加上冬季來臨，可以

預視油價將會繼續受到支撐，預計布油將在８０元及紐油於７０元徘徊。



＊現貨金連升４日首度回跌＊



美元及美債孳息率稍為回吐後回升，金價轉跌。現貨金下跌０﹒５％報每盎司１７６０﹒３

元，紐約期金收低０﹒４％報每盎司１７６０﹒９元。

股市反彈，令黃金吸引力減少。市場正關注本周稍後公布的美國９月非農就業數據。

其餘貴金屬方面，白銀小跌０﹒３％報每盎司２２﹒５９元，鉑金下跌０﹒５％報每盎司９

６２﹒５９元，鈀金微升０﹒２％報每盎司１９０９﹒３３元。（ｈｃ）

