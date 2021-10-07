【水電煤憂】粵投供水業務穩定，惟暫受限電及內房拖累

《經濟通通訊社７日記者吳藹林專訊》大市未有明顯回穩，套現卻要蝕通脹（持現金），投

資者可以選擇一些有穩定派息能力的股份作避險之用，例如業務主攻水資源項目的粵海投資

（００２７０），現價市盈率近１４﹒６倍的三年低、市帳率近１﹒５倍的９年低，周息率近６

厘，現價屬相當平。不過該股本周五除淨後或重啟跌勢，而下文將提及的限電、內房股下挫等問

題未見可於短期內緩和。技術上看，現價已跌穿五十月線，反映出現中線下行趨勢，若投資者有

意買入，建議在股價收破６月至９月的橫行區低位１０﹒４６元（即除淨後１０﹒２８元）方作

考慮，收穿９﹒６７元（即除淨後９﹒４９元）止蝕。

集團主營水資源項目（即供水、污水處理服務、建設服務等），佔總收入５８﹒７６％。其

次是物業投資及發展佔２４﹒１７％，道路收入佔７﹒９７％，另外還有發電、百貨、酒店經營

及管理等業務。



＊水資源項目收入穩定＊



香港政府與廣東省政府早前簽訂到２０２３年香港供水協議，在今年、２０２２年和

２０２３年，每年基本水價分別是４８﹒８６億元、４９﹒５億元及５０﹒１６億元，上述收入

屬有保證。雖然今年實際水價因為疫情影響凍結在２０２０年水平，但經濟復甦下之後再續協議

再有相似安排的機會較少，且香港政府停買東江水的機會微乎其微。

另外，中國發改委與住建部的對水供應新規在本月生效。水費重置周期會由三年至四年縮短

至三年，而計算程式則會以回報成本為基準，城鎮供水定價成本包括固定資產折舊費、無形資產

攤銷和運行維護費，變相有利集團在深圳及東莞地區提升項目回報。



＊限電拖累物業投資收入＊



不過，集團在物業投資及發展業務方面前景不太樂觀，集團持有廣東粵海天河城廣場７６﹒

１３％權益，該部分收入主要由天河城廣場的購物中心（包括百貨店租金收入）及辦公大樓的租

金收入組成。集團亦幾乎持有廣東番禺粵海廣場全數權益，主要收入來自該廣場的購物中心租金

。集團持有天津天河城購物中心物業７６﹒０２％，收入同樣主要來自租金。

中國內地在今年５月尾開始傳出限電消息，東北（天津所在地區）最為嚴厲，天津市節能協

會最近發布《致全市電力用戶節約用電倡議書》，提到商場、賓館、餐廳、娛樂場所、寫字樓電

力用戶主動在用電高峰時段減少使用，或停用大功率用電設備和非必要照明燈具，積極推廣使用

節能型電器。廣東省能源局和廣東電網聯合發布類似的倡議書，要求全省各級黨政機關、事業單

位空調製冷溫度設置不低於２６度，辦公場所三樓及以下停止使用電梯；商場、賓館、餐廳、娛

樂場所、寫字樓等要縮短廣告燈、景觀燈照明時間。相關政策必然對商場人流及市民消費意欲造

成負面影響，較壞情況是連帶打擊商鋪租金收入。

路透社引述消息人士表示，中國正動用此前被阻擋在保稅區倉庫中的澳洲進口煤炭，中國發

改委則未有評論。最樂觀的情況下，待內地渡過冬天用煤高峰，以及全面或部份放寬澳洲煤炭入

口，可憧憬限電措施會逐漸放寬。



＊為粵海置地大股東，短期走勢偏淡＊



粵海投資持有粵海置地（００１２４）近７４％股權，粵海投資股價近期跌勢相信與之有關

。最近中國多城集中供地有流拍問題（即地皮流標），杭州市第二批供地有１０幅競品質地塊全

部流拍，廣州上月尾的第二批土拍推出４８幅地，只有２３宗成交，其中１８宗以底價成交，而

國資房企是最大買主，包括央企和地方國企，無論國企是想趁市弱「執死雞」或有任務讓場面不

致於太難看，事實反映私營房企對樓市前景甚為悲觀。另一方面，樓盤準買家心知私營房企欠缺

資金，即使有限跌令規定嚴禁打價格戰、杜絕惡性競爭，內房商繼續減價賣樓套現屬大勢所趨，

或導致準買家延後消費，恐形成惡性循環。

事實上，據粵海置地的中期業績顯示，集團只踩中一條紅線，其淨負債率為７３﹒５３％，

現金短債比２﹒９倍，踩中紅線的是剔除預收款後的資產負債率輕微超過７０％，為７１﹒４１

％。集團近期斥資約１２２﹒７９億元投得廣州三幅地皮作綜合發展，反映具一定資金實力，對

其往後兼併發展有利。內房板塊短線仍處下行趨勢，尤其對一些負債少，旗下資產具質素的內房

有很大機會是過度拋售，投資者若打算長期持有，不必過於憂慮。

