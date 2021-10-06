【施政報告】捕捉本地地產股反彈良機，專家首選新地、恒基！

《經濟通通訊社記者葉嘉兒６日報道》行政長官林鄭月娥今早１１時準時發表任內最後一份

《施政報告》，重中之重在於土地房屋供應。本地地產股今早高開後普遍「跌住等」。宣讀後不

久，林鄭月娥已公布將發展北部都會區，但未提及收回發展商囤積農地等方案。不明朗因素消除

，市場對地產股憂慮淡化，本地地產股午後齊反彈，當中專家看好新鴻基地產（０００１６）及

恒基地產（０００１２）。



＊施政報告未提及向發展商收地事宜＊



房屋問題成為各屆政府的「緊箍咒」。中央政府近來對本港房屋問題亦表示關心，從早前全

國政協副主席、港澳辦主任夏寶龍表示期望香港２０４９年可告別劏房一事可見一斑。林鄭月娥

任內面對多項政治危機，包括社會運動以及新冠疫情，任內交出最後一份功課前，必然積極回應

社會及中央政府。

林鄭月娥在《施政報告》提及，政府已覓得約３５０公頃土地，預計可興建約３３萬個公營

房屋單位，足以滿足十年期公營房屋單位的需求。另外，將研究降低強拍門檻，加快重建更新步

伐。詳情將由運房局會於今年底發表的《長遠房屋策略》２０２１年周年進度報告中交代。



＊熊麗萍料本地地產股有條件反彈，首選恒地、新地＊



恒指今早先升後回落，開市五分鐘已見日中高位２４２５９，隨後反覆向下，一度逾２００

點，一眾地產股今早齊高開後普遍「跌住等」。

上月中傳出中央要求香港主要發展商幫助解決香港房屋問題，市場憂慮內地針對房地產的調

控操施將在港實施，以及向發展商強徵農地，因而對本地地產股先沽為敬。

駿達資產管理投資策略總監熊麗萍對目前本地地產股看法較樂觀。她今早在《經濟通通訊社

》財經直播節目《開市Ｇｏｏｄ Ｍｏｒｎｉｎｇ》表示，早前市場反應過大，相信施政報告沒

重大「驚嚇」，本地地產股有條件反彈！

本港四大地產發展商中，熊麗萍首選恒地及新地，基於市場對強徵農地憂慮已淡化，以及料

新地租賃收入將獲受惠零售市道復甦。隨著地產建設商會開會上月底向公眾釋除疑慮，相關股份

已由低位反彈。其中擁最多農地儲備的恒地更在低位反彈９％，僅次新世界

（０００１７）。



＊新地午後獲資金掉頭淨掃貨！＊



事實上，本次施政報告多着墨於增加土地及公營房屋供應，對私營房屋市場確實未有多言。

陰霾掃除後，恒指午後跌幅收窄，本地地產股可謂「鬆一口氣」，多隻均見反彈。當中，新地由

跌轉升，漲近３％。根據《經濟通ＨＶ２報價系統》可見，新地於中午收市時錄得資金淨主動賣

出逾１０３０萬，及至午市初段已獲資金掉頭淨主動買入６２５４萬元，佔成交金額逾１６％。

大戶，即成交金額１００萬以上的主動買沽比率由３４：６６，大為改善至５７：４３的及格水

平。



＊謹慎投資者可留意收租股＊



花旗早前發表報告，指出本港零售商業地產面臨較少的政策風險，且有通關的潛在利好因素

下，看好恒隆地產（００１０１）同埋九倉置業（０１９９７）。熊麗萍與花旗看法不謀而合。

她建議，謹慎投資者可留意恒隆及領展（００８２３）。前者持續擴展內地業務，物業項目

遍及上海、瀋陽、濟南、無鍚及天津等地，有望受惠於內地市場復甦；至於後者，則受政策風險

較低，惟料兩者短期反彈幅度未必及地產發展股大。

