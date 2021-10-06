《盤後部署》大市偏弱，明日未能企穩兩萬四或繼續下試

《經濟通通訊社６日專訊》美國服務業數據理想，刺激美股科技、金融和能源股上漲，三大

指數收高。恒指以全日最高位２４２５９高開後低走，早市除油股外各個主要板塊下跌，一度跌

近３００點。期間行政長官林鄭月娥宣讀施政報告，詳述新畀北發展藍圖，但就未有明確表明會

動用公權力收回私人土地，地產股午後升幅擴大，新地（０００１６）更一度升２％重上１００

元水平。大市跌幅收窄，最終收報２３９６６，跌１３７點或０﹒５７％，主板成交１０３９﹒

６９億元。恒生中國企業指數報８４１２，跌１０２點或１﹒２１％。恒生科技指數報５８６６

，跌８９點或１﹒５％。



＊資源股將繼續強勢，餐飲股短線升幅可期＊



大市在北水休市下缺乏動力，不少北水熱炒股如新能源車及半導體等板塊，北水資金減少下

波幅減少，但仍未能改善大市偏弱走勢。然而，星期一及二恒指在走勢反覆下最終亦能收高於兩

萬四，雖然今日未能守穩，若明日能企穩二萬四關，就能憧憬北水復市後能支撐大市向上；相反

若繼續收低於兩萬四，則大有機會下試兩萬三水平。

板塊方面，資源板塊如煤碳股及石油股，受惠煤價及油價持續攀升令股價上升不少，預料短

期仍然有支持。另外，內地餐飲股近日遭炒低，但有數據指十一黃金周首四日的餐飲消費額有所

上升，預計整個黃金周假期消費數據亦會比去年進步，相關火鍋股於內地假期後會有支持。（ｈ

ｃ）

