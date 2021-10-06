【國際要聞】美國自揭擁３７５０枚核彈頭，籲中俄增加透明度

《經濟通通訊社６日專訊》美國國務院表示，截至去年９月，美國核彈頭庫存量為３７５０
枚，低於１９６７年３１２５５枚的最高存量。與此同時，美國非戰略核武存量自１９９１年９
月３０日以來也下降了９０％以上。
國務院聲明稱，增加國家核武器庫存的透明度，對於防擴散和裁軍努力，包括《核不擴散條
約》下的承諾都是重要的」。國務院還在另一則推文中，呼籲俄羅斯和中國加入美國行列，展現
這種透明度。（ｊｆ）
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