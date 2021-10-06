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即市新聞

06/10/2021 08:22

【虛幣世界】比特幣重返五萬美元關，柴犬幣一夜抽升

　　《經濟通通訊社記者李皆穎６日專訊》比特幣再次突破五萬美元關口，有分析預計下一個阻
力位將會在五萬二至五萬五美元，除非有獲利盤出現，否則比特幣價格可劍指六萬美元附近的歷
史高位，惟Ｑｕａｎｔｕｍ　Ｅｃｏｎｏｍｉｃｓ分析師Ｊａｓｏｎ　Ｄｅａｎｅ認為，目前是
否能企穩五萬美元仍言之尚早；Ｏａｎｄａ的高級分析師Ｅｄｗａｒｄ　Ｍｏｙａ接受媒體訪問
時表示，目前華爾街正處於動盪時期，其中聯儲局縮減買債、油價暴漲及債券收益率上升，都會
短期內刺激虛擬貨幣上揚。
　　另外，迷因類貨幣（Ｍｅｍｅ　Ｃｏｉｎ）再度看好，其中柴犬幣（Ｓｈｉｂａ　Ｉｎｕ　
Ｃｏｉｎ）２４小時內大漲２９﹒９％，目前報０．００００１６７６美元，以７日計算累升１
﹒４３６倍，由小數點後５個零重返至４個零，並突破橫行區間；而同樣都是柴犬幣生態圈的Ｌ
ＥＡＳＨ幣報１４１１﹒３３９４美元，ＢＯＮＥ幣報１﹒１９８６美元。
　　主要虛擬貨幣價格普遍造好，比特幣現報５１４１３﹒８８元（美元．下同），升４﹒０７
％（２４小時比較．下同）；以太幣現報３５３２．０１元，升３﹒９８％；ＸＲＰ現報１﹒０
８元，升３﹒４４％；Ｓｏｌａｎａ現報１６４﹒２３，跌１﹒３４％。Ｃａｒｄａｎｏ報２﹒
２３元，升１﹒４３％。

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