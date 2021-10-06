《異動股》油價續飆，中石化開升近１％，中石油漲近４％創兩年高

《經濟通通訊社６日專訊》中石化（００３８６）Ｈ股現價升０﹒７７％，報３﹒９５元，
以現價計，該股暫連升２日，累計升幅３﹒１３％。該股成交約３７９萬股，涉資１４９６萬元
。
ＯＰＥＣ＋維持恢復日增產４０萬桶計劃，油價持續向上。布蘭特期油抽高１﹒６％或１﹒
３美元，報每桶８２﹒５６美元，盤中高見８３﹒１３美元３年高位；紐約期油飆高１﹒７％或
１﹒３１美元，報每桶７８﹒９３美元，盤中高見７９﹒４８美元近７年高位。
高盛將中石化目標價由４﹒７元上調至４﹒９元，中石油（００８５７）由５元升至５﹒８
元，惟中海油（８８３）則由１３﹒８元下調至１１﹒７元。
三桶油開升；中海油（００８８３）升０﹒４５％，報９元，以現價計，該股暫連升３日，
累計升幅３﹒４５％；中石油（００８５７）現價升３﹒７８％，報４﹒１２元，以現價計，該
股暫連升２日，累計升幅１１﹒６５％，盤中高見４﹒１４元，再創兩年高。
現時，恆生指數報２４２５９，升１５５點或升０﹒６４％，主板成交２３﹒９１億元。國
企指數報８５６５，升５０點或升０﹒５９％。恆生科技指數報５９９８，升４３點或升０﹒７
３％。
即月期指新報２４１２９，升７１點，低水１３０點。即月國指期貨報８５３４，升３５點
，低水３２點。即月科指期貨新報５９８７，升３７點，低水２點。
表列同板塊或相關股份表現：
股份（編號） 現價 變幅
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中石化（００３８６） ３﹒９５元 升０﹒７７％
中海油（００８８３） ９﹒００元 升０﹒４５％
中石油（００８５７） ４﹒００元 升０﹒７６％
聯合能源（００４６７） ０﹒９２元 升２﹒２２％
中海油服（０２８８３） ８﹒０５元 升１﹒００％
亞美能源（０２６８６） ２﹒８５元 升４﹒７８％
中煉化（０２３８６） ３﹒９６元 升０﹒２５％
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（ｈｃ）
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