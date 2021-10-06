【施政報告】林鄭：推動「再工業化」及生命健康科技

《經濟通通訊社６日專訊》行政長官林鄭月娥宣布任內最後一份《施政報告》，她表示，

政府會持續從基建、人才、資金、技術及科研五大方面推動「再工業化」，使產值鏈更為完備及

經濟更為多元。位於將軍澳工業邨的先進製造業中心和元朗工業邨的微電子中心將分別於明年中

和２０２３年完工。業界對這兩項設施反應理想，反映不少企業認同高附加值和高技術含量的製

造工序和生產線可在香港落戶。有鑑於此，她已邀請科技園公司開始構思興建第二個先進製造業

中心。

她指出，展望未來，《十四五規劃綱要》提出瞄準生命健康等前沿領域，她認為香港應回應

「國家所需」，更好發揮香港在生命健康科技的優勢。香港在這方面的科研根基深厚，擁有多位

世界級權威專家，成就廣受尊崇。香港設有獲國家藥品監督管理局承認的臨床試驗基地，其符合

臨床試驗相關標準要求的數據，亦廣泛獲美國及歐盟的有關機構承認。

她建議在河套地區港深創科園內設立「ＩｎｎｏＬｉｆｅ Ｈｅａｌｔｈｔｅｃｈ Ｈｕｂ

生命健康創新科研中心」，以「ＩｎｎｏＨＫ創新香港研發平台」１６所與生命健康相關的實

驗室及８所與生命健康相關的國家重點實驗室為基礎，聚焦生命健康領域的科研工作，亦指新田

科技城將可為相關的科研及先進製造業提供土地。

她提及，要大力推動生命健康科技，臨床數據、臨床試驗、藥物註冊等配套不可或缺。她已

要求食物及衞生局、醫院管理局和衞生署全面檢視現行做法，作出配合。（ｂｎ）

